Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα και τις στιγμές που ξεχώρισαν, από τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μονακό, μέσα από την παρακάμερα των «ερυθρολεύκων».

Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα για το Final-Four της EuroLeague, επικρατώντας της Μονακό με 91-70, κάνοντας το 1-0 στη σειρά.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, δημοσίευσε την καθιερωμένη παρακάμερα των Πειραιωτών, ξεχωρίζοντας τις καλύτερες στιγμές.

Μερικές από αυτές, η βράβευση από του προέδρους του Ολυμπιακού στους Βεζένκοβ και Μιλουτίνοφ, καθώς και το... κατάμεστο ΣΕΦ, το οποίο αποθέωσε τους παίκτες και τον Γιώργο Μπαρτζώκα.