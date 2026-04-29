Ολυμπιακός: Η παρακάμερα της νίκης επί της Μονακό
Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα και τις στιγμές που ξεχώρισαν, από τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μονακό, μέσα από την παρακάμερα των «ερυθρολεύκων».
Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα για το Final-Four της EuroLeague, επικρατώντας της Μονακό με 91-70, κάνοντας το 1-0 στη σειρά.
Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, δημοσίευσε την καθιερωμένη παρακάμερα των Πειραιωτών, ξεχωρίζοντας τις καλύτερες στιγμές.
Μερικές από αυτές, η βράβευση από του προέδρους του Ολυμπιακού στους Βεζένκοβ και Μιλουτίνοφ, καθώς και το... κατάμεστο ΣΕΦ, το οποίο αποθέωσε τους παίκτες και τον Γιώργο Μπαρτζώκα.
Δείτε την παρακάμερα του Ολυμπιακού:
@Photo credits: youtube_olympiacosbc
