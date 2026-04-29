Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στους παίκτες πριν την προπόνηση της Τετάρτης, με τον κόουτς του Ολυμπιακού να φέρνει το παράδειγμα της σειράς απέναντι στην Σιένα το 2011.

Ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει με τεράστια διαφορά στο πρώτο ματς τότε, όμως στο δεύτερο είδε τους Ιταλούς να επικρατούν στο ΣΕΦ και να παίρνουν τελικά και την πρόκριση.

Έτσι, μετά την άνετη νίκη επί της Μονακό στο πρώτο ματς, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έφερε στους παίκτες αυτό το παράδειγμα, προκειμένου να τους ετοιμάσει ενόψει της συνέχειας.