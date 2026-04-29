Ολυμπιακός: Ο Μπαρτζώκας μίλησε στους παίκτες για την σειρά με την Σιένα το 2011
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στους παίκτες πριν την προπόνηση της Τετάρτης, με τον κόουτς του Ολυμπιακού να φέρνει το παράδειγμα της σειράς απέναντι στην Σιένα το 2011.
Ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει με τεράστια διαφορά στο πρώτο ματς τότε, όμως στο δεύτερο είδε τους Ιταλούς να επικρατούν στο ΣΕΦ και να παίρνουν τελικά και την πρόκριση.
Έτσι, μετά την άνετη νίκη επί της Μονακό στο πρώτο ματς, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έφερε στους παίκτες αυτό το παράδειγμα, προκειμένου να τους ετοιμάσει ενόψει της συνέχειας.
Όπως επιβεβαίωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Gazzetta, ο τεχνικός του Ολυμπιακού μετέφερε αργότερα στους παίκτες του το παράδειγμα της Σιένα, θέλοντας να τους προειδοποιήσει για τους κινδύνους που κρύβουν οι σειρές των Playoffs.
