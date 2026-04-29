Να μην πέσει στην... παγίδα, για να πάει από νωρίς στο Final Four

Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης γράφει για τον Ολυμπιακό και τη νίκη του απέναντι στην Μονακό, τονίζοντας ότι το Game 2 θα είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση.

Ο Ολυμπιακός, η αλήθεια είναι πως πέρασε ένα ανέλπιστα άνετο βράδυ Τρίτης. Η Μονακό μετά το 18’ έμοιαζε με κομπάρσο στο γήπεδο και όλα ήρθαν εύκολα για τους Πειραιώτες.

Ο Βεζένκοβ, παρότι τραυματίας, έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στον Μπλόσομγκεϊμ, ο Φουρνιέ βρήκε τα αγαπημένα του pull up, ο Μιλουτίνοφ έκανε πάρτι απέναντι στους ψηλούς της Μονακό, ο Χολ το ίδιο, ο Τζόσεφ ήρθε από τον πάγκο δίνοντας τεράστια ώθηση στην ομάδα και το βασικότερο όλων, ο κόσμος του Ολυμπιακού ήταν πάντα εκεί, δίνοντας τεράστια ώθηση στους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Η Μονακό από την δική της πλευρά είχε έναν Τζέιμς να παλεύει μόνος του και έναν Ντιάλο να βρίσκει κάποιες λύσεις, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ξεκάθαρο πως έμεινε από δυνάμεις. Μην ξεχνάμε πως η Μονακό έπαιξε 4 παιχνίδια σε 8 μέρες, τα οποία μάλιστα ήταν και πολύ υψηλής έντασης, την ώρα που μετρά μόλις 10 διαθέσιμους παίκτες. Πώς να αντέξει περισσότερο η ομάδα του Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι;

Εάν στον Ολυμπιακό είχαν μπει μάλιστα και μερικά σουτ νωρίτερα, ώστε να βρουν ψυχολογία οι Πειραιώτες από την αρχή, τότε το ματς θα ήταν ακόμη πιο εύκολο. Και δεν το λέμε αυτό υποτιμώντας την Μονακό. Τα πράγματα δεν ήταν εύκολα για τους Μονεγάσκους τη φετινή σεζόν και τα προβλήματα έσβησαν τα όνειρά τους για κάτι καλύτερο. Σε άλλη περίπτωση, η Μονακό δεν θα είχε καμία δουλειά με την 8η θέση. Αλλά αυτά ανήκουν στο παρελθόν.

Τώρα πάμε στο κομμάτι που με προβλημάτισε. Ο Ολυμπιακός, μπασκετικά μιλώντας, ήταν καλύτερος και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην Μονακό. Το αποτέλεσμα είναι απολύτως δίκαιο και για αυτό δεν σηκώνω κουβέντα. Βασικά όχι μόνο εγώ, κανείς δεν σηκώνει κουβέντα πάνω σε αυτό.

Επειδή όμως το παρελθόν έχει υπάρξει δάσκαλος πολλές φορές, προσωπικά με ανησυχεί το γεγονός πως ο Ολυμπιακός έκανε πάρτι. Είναι ανθρώπινο να χαλαρώσεις μετά από μια τέτοια νίκη, όμως η Μονακό δεν είναι σε καμία περίπτωση ομάδα των 20 πόντων. Σιένα, Μονακό, Φενέρ και πολλές ακόμη ομάδες έχουν κάνει ζημιά στο ΣΕΦ σε Game 2.

Εδώ είναι το σημείο στο οποίο η εμπειρία του Ολυμπιακού μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο. Οι Πειραιώτες είναι μπαρουτοκαπνισμένοι σε τέτοια παιχνίδια και σε οποιαδήποτε πιθανή κατάσταση μπορεί να συναντήσει κανείς σε Play Offs. Πρέπει λοιπόν αυτή η εμπειρία να βγει μπροστά και να δείξουν άπαντες το ποια είναι η καλύτερη ομάδα. Διότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα και πρέπει απλά να το δείξει στο παρκέ.

Προσωπικά πάντως θεωρώ ότι με τέτοιο ΣΕΦ, η Μονακό δεν έχει καμία τύχη, Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε μαζί της τον έκτο παίκτη της και οι φίλαθλοι έδωσαν μεγάλη ώθηση. Και όπως είπε ο Εβάν Φουρνιέ στο Gazz Floor by Novibet, ο Ολυμπιακός χρειάζεται ακόμη περισσότερη… φασαρία από τις εξέδρες.

Αυτά τα λίγα για την ώρα. Δεν λέμε πολλά, γιατί το επόμενο ματς ακολουθεί σε λιγότερο από 48 ώρες. Μετά από εκείνο, ίσως έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε πιο αναλυτικά…

ΥΓ. Είχαμε πει σε προηγούμενο blog πως ο Κόρι Τζόσεφ πρέπει να είναι το δεύτερο γκαρντ του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή και ο Καναδός μας δικαιώνει απόλυτα. Εξαιρετικός σε άμυνα και επίθεση, δεν φοβήθηκε ακόμη και να βουτήξει για μια χαμένη μπάλα. Πραγματικά σπουδαίος.

ΥΓ2. Ο Μάικ Τζέιμς είναι μια υπέρμετρη παικτάρα και θα μείνει ένα μεγάλο what if το τι θα μπορούσε να γίνει εάν το καλοκαίρι του 2023 είχε βρεθεί τελικά στον Ολυμπιακό.

ΥΓ3. Σύντομα θα μάθουμε τι γίνεται με τους τραυματίες Τάισον Γουόρντ και Τάιλερ Ντόρσεϊ, για τους οποίους υπάρχει μια ανησυχία.

VISA: Νιώθουμε το πάθος σου. Και είμαστε εκεί για να το ζήσουμε μαζί σου