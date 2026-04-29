Λεσόρ: «Είναι σημαντικό να κερδίσεις το πρώτο ματς, αλλά είναι σειρά τριών νικών»

Στη σημασία της νίκης του Παναθηναϊκού επί της Βαλένθια, στάθηκε στις δηλώσεις του ο Ματίας Λεσόρ.

Μίλησε για το πόσο σημαντική ήταν η νίκη των «πρασίνων», αλλά στάθηκε πως η σειρά κρίνεται στις τρεις νίκες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ματίας Λεσόρ:

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο ματς, το περιμέναμε. Ένα μέρος της δουλειάς έγινε, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα.

«Τα τελευταία χρόνια είχαμε το πλεονέκτημα έδρας, χάσαμε το πρώτο ματς και περάσαμε στο Final Four, οπότε η Βαλένθια είναι στην θέση που ήμασταν και πήγαμε στο Final Four. Είναι σημαντικό να κερδίσεις το πρώτο ματς, αλλά είναι σειρά τριών νικών».