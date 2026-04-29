Λεσόρ: «Είναι σημαντικό να κερδίσεις το πρώτο ματς, αλλά είναι σειρά τριών νικών»
Ο Ματίας Λεσόρ πραγματοποίησε δηλώσεις, αμέσως μετά το... διπλό του Παναθηναϊκού επί της Βαλένθια, στην Ισπανία.
Μίλησε για το πόσο σημαντική ήταν η νίκη των «πρασίνων», αλλά στάθηκε πως η σειρά κρίνεται στις τρεις νίκες.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ματίας Λεσόρ:
«Ήταν ένα πολύ δύσκολο ματς, το περιμέναμε. Ένα μέρος της δουλειάς έγινε, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα.
«Τα τελευταία χρόνια είχαμε το πλεονέκτημα έδρας, χάσαμε το πρώτο ματς και περάσαμε στο Final Four, οπότε η Βαλένθια είναι στην θέση που ήμασταν και πήγαμε στο Final Four. Είναι σημαντικό να κερδίσεις το πρώτο ματς, αλλά είναι σειρά τριών νικών».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.