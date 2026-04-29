Άταμαν: «Έχουμε ένα μικρό προβάδισμα, αξίζαμε να νικήσουμε»

Οι δηλώσεις του Εργκίν Άταμαν στη συνέντευξη Τύπου μετά το break του Παναθηναϊκού στην έδρα της Βαλένθια.

Μία βολή του Κέντρικ Ναν στο 2.1'' πριν από το τέλος του Game 1 χάρισε στον Παναθηναϊκό τη μεγάλη νίκη μέσα στη Βαλένθια με 67-68 για το break της έδρας.

Ο Εργκίν Άταμαν στη συνέντευξη Τύπου μίλησε για τον τρόπο που οδηγήθηκε το τριφύλλι στη νίκη και για τον τρόπο προσέγγισης της συνέχειας της σειράς.

Αναλυτικά

«Νομίζω ότι καταφέραμε να ελέγξουμε το γρήγορο παιχνίδι της Βαλένθια. Ξεκινήσαμε το ματς με καλή, επιθετική άμυνα, στην πρώτη περίοδο ελέγξαμε το αμυντικό ριμπάουντ. Είχαμε αυτοπεποίθηση, ακολουθήσαμε το σύστημά μας. Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε καλά επιθετικά. Στο δεύτερο ημίχρονο παίζαμε με τον ίδιο τρόπο, αλλά επιθετικά δεν παίξαμε καλά. Κάναμε πολλά λάθη και δώσαμε εύκολα καλάθια χωρίς ισορροπία στην άμυνα. Βρήκαν τρόπο να επιστρέψουν στο ματς.

Αξιοποιήσαμε την τελευταία κατοχή. Στο τάιμ άουτ είπαμε να πάρει την μπάλα ο Ναν στα τελευταία 6-7” και την αξιοποίησε. Πήραμε τη νίκη. Είναι μόνο 1-0. Τα ματς στο Final-Four είναι σαν τελικοί. Έχουμε ένα μικρό προβάδισμα και τώρα θα συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι».

Για την καθοριστική πρώτη περίοδο: «Η διαφορά στο ματς που παίξαμε πριν δύο εβδομάδες είναι ότι απόψε δεν βρήκαν fast-break πόντους και πόντους στο τρανζίσιον. Νομίζω ότι ελέγξαμε το ματς σε όλη την διάρκεια. Χάσαμε ίσως την τρίτη και τέταρτη περίοδο αλλά χάσαμε από τα εύκολα λάθη που κάναμε. Πιστεύω ότι αξίζαμε να κερδίσουμε απόψε».