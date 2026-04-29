Ναν: «Ήταν ένα καλό παιχνίδι με συνθήκες που περιμέναμε»
Ο Παναθηναϊκός έκανε το... διπλό στην έδρα της Βαλένθια, επικρατώντας με 68-67, με τον Κέντρικ Ναν στις δηλώσεις του να αναφέρεται στο δραματικό φινάλε του αγώνα.
Τόνισε πως ήταν ένα καλό παιχνίδι και πως τώρα πρέπει να προετοιμαστούν για το ματς της Πέμπτης.
Αναλυτικά όσα είπε ο Κέντρικ Ναν:
«Έχασα την πρώτη βολή, αλλά έβαλα την δεύτερη και κρίθηκε το ματς. Ήταν ένα καλό παιχνίδι με συνθήκες που περιμέναμε να δούμε. Τώρα θα πρέπει να ξεκουραστούμε και να ετοιμαστούμε για το παιχνίδι της Πέμπτης».
