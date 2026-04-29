Άταμαν: «Θα μπορούσαμε να κερδίσουμε πιο εύκολα αλλά κάναμε λάθη»
Ο Παναθηναϊκός πήρε την πολυπόθητη νίκη που ήθελε στη Βαλένθια επικρατώντας με 67-68 και έκανε το 1-0 στη σειρά των Playoffs της EuroLegaue.
O Eργκίν Άταμαν μίλησε μετά το φινάλε της αναμέτρησης για τον τρόπο που επήλθε η νίκη και για τη νοοτροπία στα επόμενα ματς.
Αναλυτικά
«Σταματήσαμε με επιτυχία το παιχνίδι της. Δεν δεχθήκαμε πολλούς πόντους στο τρανζίσιον και παίξαμε καλά και σε κάποιες απομονώσεις. Κάναμε μερικά λάθη στις κρίσιμες στιγμές. Θα μπορούσαμε να κερδίσουμε πιο εύκολα αλλά κάναμε λάθη. Είναι μόνο 1-0, δεν έχει γίνει τίποτα άλλο. Πρέπει να κερδίσουμε τρία ματς για να περάσουμε στο Final-Four. Να ετοιμαστούμε για το επόμενο ματς. Σημαντικό να κερδίσουμε και το επόμενο παιχνίδι. Να παίξουμε με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια επιθετικότητα. Στην επίθεση πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι, αλλά να συνεχίσουμε να παίζουμε με τον ίδιο τρόπο».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.