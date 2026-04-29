Άταμαν: «Θα μπορούσαμε να κερδίσουμε πιο εύκολα αλλά κάναμε λάθη»

Δείτε τις δηλώσεις του Εργκίν Άταμαν μετά το break του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια στο Game 1 των Playoffs της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός πήρε την πολυπόθητη νίκη που ήθελε στη Βαλένθια επικρατώντας με 67-68 και έκανε το 1-0 στη σειρά των Playoffs της EuroLegaue.

O Eργκίν Άταμαν μίλησε μετά το φινάλε της αναμέτρησης για τον τρόπο που επήλθε η νίκη και για τη νοοτροπία στα επόμενα ματς.

Αναλυτικά

«Σταματήσαμε με επιτυχία το παιχνίδι της. Δεν δεχθήκαμε πολλούς πόντους στο τρανζίσιον και παίξαμε καλά και σε κάποιες απομονώσεις. Κάναμε μερικά λάθη στις κρίσιμες στιγμές. Θα μπορούσαμε να κερδίσουμε πιο εύκολα αλλά κάναμε λάθη. Είναι μόνο 1-0, δεν έχει γίνει τίποτα άλλο. Πρέπει να κερδίσουμε τρία ματς για να περάσουμε στο Final-Four. Να ετοιμαστούμε για το επόμενο ματς. Σημαντικό να κερδίσουμε και το επόμενο παιχνίδι. Να παίξουμε με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια επιθετικότητα. Στην επίθεση πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι, αλλά να συνεχίσουμε να παίζουμε με τον ίδιο τρόπο».