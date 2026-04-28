Φενέρμπαχτσε: Το εντυπωσιακό μήνυμα στα μπλουζάκια που πλημμύρισαν τις εξέδρες
Η Φενέρμπαχτσε αντιμετωπίζει τη Ζάλγκιρις (28/4, 20:45) στο Game 1 των playoffs της Euroleague και οι άνθρωποι της τουρκικής ομάδας γέμισαν την ULKER SPORTS AND EVENT HALL με κίτρινα μπλουζάκια που είχαν πάνω τα πρόσωπα των παικτών της ομάδας!
Κάθε κάθισμα είχε και ένα μπλουζάκι και το σκηνικό ήταν εντυπωσιακό με το κίτρινο χρώμα να καλύπτει κάθε σημείο του γηπέδου. Βέβαια, η Φενέρμπαχτσε έβγαλε και... είδηση με το μπλουζάκι, καθώς εκτός από τα πρόσωπα των παικτών της ομάδας που είχε στο εμπρός μέρος έγραφε και «Αθήνα 2025-2026», που αποτελεί και τον τερματικό σταθμό της Euroleague στο Final Four που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens.
Με αυτό τον τρόπο οι άνθρωποι της Φενέρμπαχτσε έδειξαν ξεκάθαρα ποιος είναι ο στόχος τους και τη φετινή σεζόν. Να υπερασπιστούν τον τίτλο που κατέκτησαν πέρσι στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση στο Άμπου Ντάμπι.
Evimiz Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu bu akşam hep birlikte SARI'ya boyuyoruz! 💛— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) April 28, 2026
Tişörtler hazır! 😎
Değerli sponsorumuz @petrolofisi’ne destekleri için çok teşekkür ederiz! pic.twitter.com/cTkppY7Swf
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Play Offs: Παπαπέτρου, Hoopfellas κι η ομάδα του Gazzetta προβλέπουν ποιοι θα βρεθούν στο Final 4
- Gazz Floor by Novibet: Το πρώτο βήμα για Ολυμπιακό & Παναθηναϊκό για το Final Four με φόντο τον ελληνικό τελικό
- Κωνσταντινίδης σε Παπαδογιάννη για τις προβλέψεις στα Play Offs: «Πραγματικά, δεν ξέρω από που να μας πρωτοξεφτιλίσω...» (vid)