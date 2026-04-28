Η Φενέρμπαχτσε τοποθέτησε σε όλα τα καθίσματα μπλουζάκια με τα πρόσωπα των παικτών εν όψει του Game 1 με τη Ζάλγκιρις και έστειλε μήνυμα Final Four γράφοντας «Αθήνα 2025-2026».

Η Φενέρμπαχτσε αντιμετωπίζει τη Ζάλγκιρις (28/4, 20:45) στο Game 1 των playoffs της Euroleague και οι άνθρωποι της τουρκικής ομάδας γέμισαν την ULKER SPORTS AND EVENT HALL με κίτρινα μπλουζάκια που είχαν πάνω τα πρόσωπα των παικτών της ομάδας!

Κάθε κάθισμα είχε και ένα μπλουζάκι και το σκηνικό ήταν εντυπωσιακό με το κίτρινο χρώμα να καλύπτει κάθε σημείο του γηπέδου. Βέβαια, η Φενέρμπαχτσε έβγαλε και... είδηση με το μπλουζάκι, καθώς εκτός από τα πρόσωπα των παικτών της ομάδας που είχε στο εμπρός μέρος έγραφε και «Αθήνα 2025-2026», που αποτελεί και τον τερματικό σταθμό της Euroleague στο Final Four που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens.

Με αυτό τον τρόπο οι άνθρωποι της Φενέρμπαχτσε έδειξαν ξεκάθαρα ποιος είναι ο στόχος τους και τη φετινή σεζόν. Να υπερασπιστούν τον τίτλο που κατέκτησαν πέρσι στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση στο Άμπου Ντάμπι.

