Play Offs: Παπαπέτρου, Hoopfellas κι η ομάδα του Gazzetta προβλέπουν ποιοι θα βρεθούν στο Final 4
Ιωάννης Παπαπέτρου και Hoopfellas δεν βλέπουν σκούπα του Ολυμπιακού επί της Μονακό, ενώ διαφωνούν στο ποιος θα περάσει από το Ρεάλ - Χάποελ αλλά και το Βαλένθια-Παναθηναϊκός.
Κωνσταντινίδης και Καλκαβούρας διαφωνούν με Παπαπέτρου και Hoopfellas στο ότι θα περάσει η Φενέρ τη Ζάλγκιρις κι ο Νίκος Παπαδογιάννης βλέπει πρόκριση Ολυμπιακού κι αποκλεισμό Παναθηναϊκού.
Όσο για το ποιες ομάδες θα περάσουν τελικά στο Final 4, απασχόλησε και το Old School - κι εκεί βέβαια δεν υπήρχε η εξέλιξη με τον τραυματισμό του Κώστα Σλούκα, γεγονός που επηρέασε στις τελικές ψήφους.
Αναλυτικά οι κάρτες με τις προβλέψεις της ομάδας του Gazzetta:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.