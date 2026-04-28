Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Aktor ενημέρωσε τους φίλους της για την επιτυχημένη αρθροσκόπηση του Σλούκα στο αριστερό γόνατο.

Άτυχος στάθηκε ο Κώστας Σλούκας πριν την έναρξη της σειράς με τη Βαλένθια. Ο Έλληνας γκαρντ υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και μπήκε στο χειρουργείο το πρωί της Τρίτης (28/4) προκειμένου να υποβληθεί σε αρθροσκόπηση.

Το διάστημα της αποθεραπείας του υπολογίζεται για τρεις εβδομάδες. Η πράσινη ΚΑΕ ενημέρωσε τους φίλους της ομάδας για την πετυχημένη αρθροσκόπηση και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση.

Αναλυτικά η ενημέρωση των πράσινων για τον Σλούκα

«Ο Κώστας Σλούκας υποβλήθηκε το πρωί της Τρίτης (28/4), στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ», σε επιτυχημένη αρθροσκόπηση στο αριστερό γόνατο, λόγω ρήξης έξω μηνίσκου, από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Ιωάννη Τριανταφυλλόπουλο με την αρωγή του επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Διονύση Χίσσα.

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στον αρχηγό μας».