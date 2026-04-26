Βεζένκοβ: Η πρόβλεψή του για το Final-Four της EuroLeague
Ο Σάσα Βεζένκοβ έκανε γνωστές τις προβλέψεις του για το Final-Four της EuroLeague το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα (22-24/05).

Λίγο μετά αφότου ο Σάσα Βεζένκοβ πήρε στα χέρια του, το βραβείο του MVP της EuroLeague, έκανε γνωστές και τις προβλέψεις του για το Final-Four της Αθήνας.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» ρωτήθηκε για το ποιες ομάδες θα βρεθούν στο «Telekom Center Athens» και ο ίδιος απάντησε πως θα είναι η ομάδα του, ο Παναθηναϊκός, η Φενέρμπαχτσε και η Ρεάλ Μαδρίτης.

Θυμίζουμε τα play-offs της EuroLeague ξεκινάνε την Τρίτη (28/04) με τις ελληνικές ομάδες να ρίχνονται στη «μάχη».

Δείτε Επίσης

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό (28/04, 21:00 LIVE από το Gazzetta) και ο Παναθηναϊκός τη Βαλένθια (28/04, 21:45 LIVE από το Gazzetta) στην Ισπανία.

 

Τα άλλα ζευγάρια είναι Ρεάλ - Χάποελ και Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις.

Δείτε τις προβλέψεις του Σάσα Βεζένκοβ:

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

