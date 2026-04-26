Βεζένκοβ: Η πρόβλεψή του για το Final-Four της EuroLeague
Λίγο μετά αφότου ο Σάσα Βεζένκοβ πήρε στα χέρια του, το βραβείο του MVP της EuroLeague, έκανε γνωστές και τις προβλέψεις του για το Final-Four της Αθήνας.
Ο Βούλγαρος φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» ρωτήθηκε για το ποιες ομάδες θα βρεθούν στο «Telekom Center Athens» και ο ίδιος απάντησε πως θα είναι η ομάδα του, ο Παναθηναϊκός, η Φενέρμπαχτσε και η Ρεάλ Μαδρίτης.
Θυμίζουμε τα play-offs της EuroLeague ξεκινάνε την Τρίτη (28/04) με τις ελληνικές ομάδες να ρίχνονται στη «μάχη».
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό (28/04, 21:00 LIVE από το Gazzetta) και ο Παναθηναϊκός τη Βαλένθια (28/04, 21:45 LIVE από το Gazzetta) στην Ισπανία.
Τα άλλα ζευγάρια είναι Ρεάλ - Χάποελ και Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις.
Δείτε τις προβλέψεις του Σάσα Βεζένκοβ:
🫨 The MVP called his shot— EuroLeague (@EuroLeague) April 26, 2026
These are the 2026 EuroLeague Final Four teams in Athens, according to Sasha Vezenkov.
Hear more of his thoughts, takes, and stories in our latest EuroLeague & Friends MVP Talk.
It’s live, tune in! 👇 pic.twitter.com/5LHcv29Pcr
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.