Ο Σάσα Βεζένκοβ έκανε γνωστές τις προβλέψεις του για το Final-Four της EuroLeague το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα (22-24/05).

Λίγο μετά αφότου ο Σάσα Βεζένκοβ πήρε στα χέρια του, το βραβείο του MVP της EuroLeague, έκανε γνωστές και τις προβλέψεις του για το Final-Four της Αθήνας.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» ρωτήθηκε για το ποιες ομάδες θα βρεθούν στο «Telekom Center Athens» και ο ίδιος απάντησε πως θα είναι η ομάδα του, ο Παναθηναϊκός, η Φενέρμπαχτσε και η Ρεάλ Μαδρίτης.

Θυμίζουμε τα play-offs της EuroLeague ξεκινάνε την Τρίτη (28/04) με τις ελληνικές ομάδες να ρίχνονται στη «μάχη».

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό (28/04, 21:00 LIVE από το Gazzetta) και ο Παναθηναϊκός τη Βαλένθια (28/04, 21:45 LIVE από το Gazzetta) στην Ισπανία.

Τα άλλα ζευγάρια είναι Ρεάλ - Χάποελ και Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις.

Δείτε τις προβλέψεις του Σάσα Βεζένκοβ: