Στόιτσκοβ σε Βεζένκοβ: «Είμαι πολύ περήφανος, κατακτήστε τη EuroLeague»

Ο Σάσα Βεζένκοβ αναδείχθηκε MVP της EuroLeague και ο θρύλος του ποδοσφαίρου της Βουλγαρίας, Χρίστο Στόιτσκοβ, αποθέωσε τον σταρ του Ολυμπιακού και του έστειλε έναν ξεχωριστό μήνυμα.

«Τι στιγμή για τη Βουλγαρία. Έκανες ένα ολόκληρο έθνος να σταθεί στα πόδια του. Να θυμάσαι αυτό: Έχεις γράψει το όνομά σου στην ιστορία. Η Βουλγαρία είναι περήφανη και εγώ είμαι πολύ περήφανος. Τώρα σε εσένα και τους συμπαίκτες σου, πηγάινετε να πάρετε την Ευρωλίγκα. Το αξίζεις, είσαι ο καλύτερος. Σε όλους τους οπαδούς του Ολυμπιακού, τι εκπληκτική εμπειρία. Με εκτίμηση, Χρίστο Στόιτσκοβ», ήταν το μήνυμα του Χρίστο Στόιτσκοβ.

Ο Βεζένκοβ ενθουσιάστηκε με το μήνυμα του θρύλου της Βουλγαρίας, σχολιάζοντας στη συνέχεια πως: «Είναι ένας θρύλος. Ανατριχίλα, επειδή είναι ένας θρύλος παγκόσμιας εμβέλειας. Το ότι έχω την τιμή να τον γνωρίζω προσωπικά και να παίρνω κάτι από εκείνον… Μιλάμε μερικές φορές και ειδικά στην Μπαρτσελόνα, όταν ήταν δύσκολες στιγμές που δεν έπαιζα πολύ, μού έλεγε απλά, ‘συνέχιζε να δουλεύεις’ και ‘ποτέ μην σταματάς να πιστεύεις στον εαυτό σου»”.