Τζέιμς: «Θα έχουμε τις ευκαιρίες μας με τον Ολυμπιακό»

Ο Μάικ Τζέιμς στις δηλώσεις του έκανε σαφές πως η Μονακό θα βρίσκεται σε απόλυτη ετοιμότητα κόντρα στον Ολυμπιακό.

Η Μονακό επικράτησε με 79-70 της Μπαρτσελόνα και κατάφερε να προκριθεί στα Play Offs της EuroLeague, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας.

Ο Μάικ Τζέιμς ξεχώρισε στην αναμέτρηση με double double 13 πόντων και 10 ασίστ και στις δηλώσεις του έδειξε την αισιοδοξία του για τη σειρά που ακολουθεί κόντρα στους Πειραιώτες.

«Αυτό θέλαμε, αυτό χρειαζόμασταν. Είχαμε δύο ευκαιρίες για να προκριθούμε. Προχωράμε και ξεκινάμε να προετοιμαζόμαστε από αύριο».

Για τον Ολυμπιακό: «Πιστεύω πως θα έχουμε τις ευκαιρίες μας. Θα τις έχουμε. Στη σύντομη καριέρα μου με τη Μονακό, έχουμε μακρά ιστορία με τον Ολυμπιακό. Έχουμε παίξει με εκείνους πιο πολλές φορές από όλους τους άλλους. Νομίζω θα είμαστε έτοιμοι».