Μποντιρόγκα: «Υπήρξαν πάνω από 400 χιλιάδες αιτήσεις για εισιτήρια για το Final Four»

Με το Final Four της Αθήνας στο προσκήνιο, ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα ανέδειξε τη μεγάλη οικονομική δυναμική της EuroLeague, επισημαίνοντας την ζήτηση εισιτηρίων που άγγιξε τις 400.000 αιτήσεις.

Στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που διεξάγεται από τις 22 έως τις 25 Απριλίου, τέθηκε στο τραπέζι η σημασία των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων ως μοχλών ανάπτυξης μιας πόλης με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Final Four που θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα από τις 22 έως τις 24 Μαΐου. Ο πρόεδρος της EuroLeague Basketball, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, στάθηκε στο έντονο οικονομικό αποτύπωμα της διοργάνωσης, ενώ παράλληλα έκανε λόγο για την εντυπωσιακή ζήτηση για εισιτήρια κατά τις τέσσερις φάσεις διάθεσής τους. Αναλυτικά

«Το Final Four θα έχει τεράστιο αντίκτυπο από οικονομικής άποψης. Στα τελευταία Final Four είχαμε αντίκτυπο μεταξύ 100-160 εκατομμυρίων, που είναι τεράστιο νούμερο και είμαστε πολύ χαρούμενοι με το αποτέλεσμα. Φέτος αποφασίσαμε να πουληθούν τα εισιτήρια σε τέσσερις φάσεις και σε όλες αυτές το sold out έγινε μέσα σε λίγα λεπτά. Είναι πάνω από 400.000 οι αιτήσεις για εισιτήρια, και αυτό είναι κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Η Αθήνα βρίσκεται κοντά σε ένα ρεκόρ».