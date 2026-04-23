Η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού συνεχάρη τα κορίτσια του βόλεϊ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η ομάδα βόλεϊ γυναικών σκαρφάλωσε και πάλι στην κορυφή καθώς κατέκτησε το 28ο πρωτάθλημα της ιστορίας της κερδίζοντας στον 3ο τελικό τον ΖΑΟΝ με 3-0 σετ.

Λίγο μετά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έστειλε τα δικά της συγχαρητήρια στα «φίνα κορίτσια» των «πρασίνων» με χαρακτηριστική ανάρτηση στα social media.

«Συγχαρητήρια στην γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού μας για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ελλάδας! Μας κάνατε υπερήφανους!»