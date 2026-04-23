Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 του ΖΑΟΝ και κατέκτησε το 27ο (σύμφωνα με την ΕΟΠΕ γιατί οι «πράσινοι» τονίζουν πως είναι το 28ο), πρωτάθλημα.

Έχοντας κάνει το 2-0 στις νίκες ο Παναθηναϊκός ήθελε ακόμα μία κόντρα στον ΖΑΟΝ για να πάρει το πρωτάθλημα. Οι «πράσινες» σε ένα κατάμεστο κλειστό του Μετς δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο αντίδραση στην ομάδα της Κηφισιάς, επικράτησαν με 3-0 (25-19, 25-16, 25-19) και πήραν το 27η πρωτάθλημα σύμφωνα με την ΕΟΠΕ, ενώ σύμφωνα με τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό αυτό είναι το 28ο πρωτάθλημα.

Στο ρελαντί έκαναν το 1-0 οι «πράσινες»

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ στο οποίο τα κορίτσια του Αλεσάντρο Κιαπίνι είχαν συνέχεια τον έλεγχο. Έπαιρναν συνεχώς προβάδισμα τριών και τεσσάρων πόντων με τις φιλοξενούμενες να αντιδρούν και να μπαίνουν και πάλι στην διεκδίκησή του, χωρίς όμως να μπορούν να βάλουν δύσκολα στις γηπεδούχες. Τελευταία φορά στο σετ που ο ΖΑΟΝ ήταν κοντά στον Παναθηναϊκό ήταν στο 17-15, καθώς στην συνέχεια οι «πράσινες» ξέφυγαν και έκαναν το 1-0 επικρατώντας με 25-19.

Διαφορά επιπέδου και 2-0

Στο δεύτερο σετ ο ΖΑΟΝ προσπάθησε να είναι μέσα στο παιχνίδι και ως έναν βαθμό το κατάφερε. Οι φιλοξενούμενες ήταν κοντά μέχρι και το 14-13. Στο σημείο εκείνο όμως πάτησαν το γκάζι τα κορίτσια του Παναθηναϊκού και ξέφυγαν, Πήραν μια διαφορά που κράτησαν ως το τέλος και χωρίς να συναντήσουν το παραμικρό πρόβλημα έφτασαν στο 2-0 παίρνοντας το σετ με 25-16.

Περίπατος και στο τρίτο

Στο τρίτο σετ οι «πράσινες» κυριάρχησαν ακόμα περισσότερο φτάνοντας από νωρίς στο +8 (13-5) με τον κόσμο να μην σταματά να τραγουδά για το πρωτάθλημα που έδειχνε εξαιρετικά κοντά. Η διαφορά συνεχώς μεγάλωνε φτάνοντας στους 10 (19-10). Εκεί ο ΖΑΟΝ προσπάθησε να αντιδράσει κάνοντας ένα 3-0 και μειώνοντας στους 7. Οι «πράσινες» δεν άφησαν τις παίκτριες του ΖΑΟΝ να μειώσουν και άλλο και πήραν το σετ με 25-19 και μαζί και την νίκη και τον τίτλο.