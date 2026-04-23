Γνωστό έκανε η EuroLeague, το logo για το Final-Four το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα (22-24/05), με το ελληνικό στοιχείο να είναι εμφανές.

Συγκεκριμένα μέσα από το τρόπαιο ξεπροβάλει ο δωρικού ρυθμού κίονας, δίνοντας ξεχωριστή πινελιά στη βαρύτιμη κούπα.

Επίσης στα άκρα υπάρχουν και κλαδιά ελιάς, τα οποία τονίζουν ακόμα περισσότερο την ελληνικά παράδοση.

