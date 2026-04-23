EuroLeague: Με ελληνικό... άρωμα το logo του Final-Four
Γνωστό έκανε η EuroLeague, το logo για το Final-Four το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα (22-24/05), με το ελληνικό στοιχείο να είναι εμφανές.
Συγκεκριμένα μέσα από το τρόπαιο ξεπροβάλει ο δωρικού ρυθμού κίονας, δίνοντας ξεχωριστή πινελιά στη βαρύτιμη κούπα.
Επίσης στα άκρα υπάρχουν και κλαδιά ελιάς, τα οποία τονίζουν ακόμα περισσότερο την ελληνικά παράδοση.
Δείτε το βίντεο της EuroLeague:
Where ancient history meets the modern game 🏛️— EuroLeague (@EuroLeague) April 23, 2026
Basketball and Athens have long shared a special bond and that features in our #F4GLORY logo design! pic.twitter.com/VC34JQlkua
