Champions League: Το κοινό του Άρσεναλ-Παρί με το Άγιαξ-Παναθηναϊκός
Από τη μία η Άρσεναλ, από την άλλη η Παρί Σεν Ζερμέν. Λονδρέζοι και Παριζιάνοι θα κοντραριστούν για το τρόπαιο του φετινού Champions League, με τους μεν να ψάχνουν την πρώτη τους κατάκτηση και του δε τη δεύτερη συνεχόμενη - και δεύτερη συνολικά.
Φυσικά, οι δύο ομάδες ανταμώνουν για πρώτη φορά σε τελικό στη διοργάνωση, έχοντας συναντηθεί στα ημιτελικά πέρυσι, όταν οι Γάλλοι είχαν την πρόκριση. Και για τους λάτρεις της στατιστικής, προέρχονται από δύο διαφορετικές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, Λονδίνο και Παρίσι, κάτι που έχει να συμβεί από το 1971!
Τότε που Άμστερνταμ και Αθήνα είχαν δει Άγιαξ και Παναθηναϊκό αντίστοιχα να αναμετρώνται στο Γουέμπλεϊ, με τον Αίαντα να επικρατεί 2-0. Έκτοτε, η συνθήκη αυτή δεν εμφανίστηκε ποτέ για 55 χρόνια, με την πιο κοντινή περίπτωση να είναι οι συναντήσεις Ρεάλ και Ατλέτικο Μαδρίτης το 2014 και το 2016, με αμφότερες φυσικά να προέρχονται από την ίδια πόλη.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.