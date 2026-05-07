Ο φετινός τελικός του Champions League θα έχει ένα στοιχείο που δεν έχουμε δει στον θεσμό από το 1971 και το Άγιαξ-Παναθηναϊκός στο Γουέμπλεϊ.

Από τη μία η Άρσεναλ, από την άλλη η Παρί Σεν Ζερμέν. Λονδρέζοι και Παριζιάνοι θα κοντραριστούν για το τρόπαιο του φετινού Champions League, με τους μεν να ψάχνουν την πρώτη τους κατάκτηση και του δε τη δεύτερη συνεχόμενη - και δεύτερη συνολικά.

Φυσικά, οι δύο ομάδες ανταμώνουν για πρώτη φορά σε τελικό στη διοργάνωση, έχοντας συναντηθεί στα ημιτελικά πέρυσι, όταν οι Γάλλοι είχαν την πρόκριση. Και για τους λάτρεις της στατιστικής, προέρχονται από δύο διαφορετικές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, Λονδίνο και Παρίσι, κάτι που έχει να συμβεί από το 1971!

Τότε που Άμστερνταμ και Αθήνα είχαν δει Άγιαξ και Παναθηναϊκό αντίστοιχα να αναμετρώνται στο Γουέμπλεϊ, με τον Αίαντα να επικρατεί 2-0. Έκτοτε, η συνθήκη αυτή δεν εμφανίστηκε ποτέ για 55 χρόνια, με την πιο κοντινή περίπτωση να είναι οι συναντήσεις Ρεάλ και Ατλέτικο Μαδρίτης το 2014 και το 2016, με αμφότερες φυσικά να προέρχονται από την ίδια πόλη.