Ένταση δημιουργήθηκε μετά το τέλος του αγώνα μεταξύ του Χρήστου Σερέλη και ενός εκ των συνεργατών του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Το τεταμένο κλίμα που επικρατούσε μέσα στον αγωνιστικό χώρο μεταφέρθηκε και έξω από αυτόν και δη στους διαδρόμους του T-Center.

Συγκεκριμένα, την ώρα που ο Χρήστος Σερέλης έκανε δηλώσεις στην flash interview, ένας από τους άμεσους συνεργάτες του Πέδρο Μαρτίνεθ έκανε μια άσεμνη χειερονομία καθώς κατευθυνόταν στα αποδυτήρια της ομάδας του, κάτι που εξόργισε τον βοηθό του Εργκίν Άταμαν.

Αμέσως άρχισαν να ανάβουν τα αίματα και πήγε να ζητήσει τον λόγο που έγινε αυτή χειρονομία, λέγοντας ότι δεν έχει προκαλέσει ποτέ και κανέναν. Για το περιστατικό ενημερώθηκε σχετικά και ο Πέδρο Μαρτίνεθ ο οποίος μόλις επιβεβαίωσε ότι όντως είχε γίνει αυτή η χειρονομία, ζήτησε συγγνώμη με αποτέλεσμα να τελειώσει εκεί το περιστατικό.