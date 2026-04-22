Ρακότσεβιτς: «Ο Ερυθρός Αστέρας ξεκάθαρα απέτυχε!»

Το εμπόδιο της Μπαρτσελόνα στο Play-In αποδείχτηκε ανυπέρβλητο για τον Ερυθρό Αστέρα, που αποκλείστηκε από τα playoffs, με τον Ιγκόρ Ρακότσεβιτς να σχολιάζει τη νέα αποτυχία των «ερυθρόλευκων» του Βελιγραδίου στη EuroLeague.

Ο Ερυθρός Αστέρας έμεινε ξανά εκτός playoffs, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από την Μπαρτσελόνα στο Palau Blaugrana. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις υψηλές προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί, μεταξύ άλλων και λόγω του μεγάλου μπάτζετ τους, με τον Ιγκόρ Ρακότσεβιτς να ασκεί σκληρή κριτική στην πρώην ομάδα του.

Ο Σέρβος βετεράνος γκαρντ, ένας από τους πιο δεινούς σκόρερ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και ο μοναδικός που έχει κατακτήσει τρεις φορές το βραβείο «Alphonso Ford Trophy», τοποθετήθηκε μέσω Instagram μετά τον αποκλεισμό του Ερυθρού Αστέρα.

«Δεδομένου ότι με κάλεσαν δεκάδες δημοσιογράφοι και με ρώτησαν πώς σχολιάζω τον αποκλεισμό του Ερυθρού Αστέρα στην EuroLeague, θα γράψω το σχόλιό μου εδώ, ώστε να μην υπάρξουν παρερμηνείες ή αποσπασματικές αναφορές.

Η φετινή EuroLeague διεξήχθη ξανά χωρίς τις ρωσικές ομάδες. Για μεγάλο μέρος της χρονιάς, ο Παναθηναϊκός και η Μονακό είχαν κακή αγωνιστική εικόνα. Η Παρτίζαν αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα με παίκτες, η Μακάμπι Τελ Αβίβ εδώ και καιρό δεν παίζει στην έδρα της, ενώ η Dubai Basketball επηρεάστηκε από τον πόλεμο και μετακινήθηκε μέσα στη σεζόν, όπως και η Χάποελ σε παρόμοια κατάσταση.

Όλα αυτά δημιούργησαν ένα "ευνοϊκό" περιβάλλον που ΕΠΡΕΠΕ να αξιοποιηθεί, και μένει να φανεί αν θα υπάρξει ξανά τέτοια ευκαιρία στο μέλλον.

Αν σε αυτό υπολογίσουμε ότι ο Ερυθρός Αστέρας είχε το μεγαλύτερο μπάτζετ στην ιστορία του, ένα ρόστερ περίπου είκοσι εξαιρετικών παικτών, μερικοί από τους οποίους αποκτήθηκαν για να αποχωρήσουν αργότερα ή απλώς να μην αγωνιστούν, καθώς και γεμάτο γήπεδο με την καλύτερη υποστήριξη φιλάθλων στην Ευρώπη, τότε αυτή η σεζόν στην EuroLeague κρίνεται αποτυχημένη.

Σε ορισμένες στιγμές της σεζόν η εικόνα ήταν καλή, ιδιαίτερα στην άμυνα. Η ομάδα δύο φορές αναγεννήθηκε από τις στάχτες της, υπήρξε προοπτική για θετικό αποτέλεσμα, όμως τα παιχνίδια απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα έδειξαν ξεκάθαρα στο παρκέ ότι δεν υπήρχαν ρεαλιστικές πιθανότητες νίκης, και αυτή είναι η πραγματικότητα.

Παίκτες όπως ο Νουόρα (παρά τις αδυναμίες στην άμυνα), ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο Ιζούντου και ο Μπάτλερ (εξαιρετικά ταλαντούχος) είχαν πολύ καλές εμφανίσεις.

Ωστόσο, οι μεγάλες ομάδες κορυφώνουν την απόδοσή τους στα πιο σημαντικά παιχνίδια, κάτι που απέδειξαν η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Παναθηναϊκός και η Μπαρτσελόνα. Οι μεγάλοι σύλλογοι έχουν ξεκάθαρη φιλοσοφία και επαρκή μπασκετική τεχνογνωσία.

Και ναι, θα επαναλάβω αυτό που πιστεύω βαθιά: οι σερβικές ομάδες πρέπει να έχουν έναν βασικό κορμό από εγχώριους παίκτες, τουλάχιστον μερικούς που να έχουν ουσιαστικό ρόλο στην ομάδα. Κάποιοι θα πουν ότι αυτό είναι πιο εύκολο να ειπωθεί παρά να υλοποιηθεί, αλλά τουλάχιστον πρέπει να αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους».