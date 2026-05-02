Η σερβική λίγκα ανακοίνωσε την ποινή που επιβλήθηκε στον Νίκολα Κάλινιτς, ο οποίος άρπαξε τον αντίπαλό του, τον ακινητοποίησε τυλίγοντας τα πόδια του γύρω από τη μέση του, τον έριξε στο παρκέ και του έριξε γροθιές!

Ο αγώνας του Ερυθρού Αστέρα με τη Ζλάτιμπορ, για τα προημιτελικά της σερβικής λίγκας, έφτανε στο τέλος της τρίτης περιόδου, όταν ο Νίκολα Κάλινιτς άρπαξε τον αντίπαλό του με λαβή πάλης και του έριξε γροθιές.

Ο Ματέι Τσίμπεϊ επιχείρησε διείσδυση στο καλάθι του Ερυθρού Αστέρα, με τον Κάλινιτς να προσπαθεί να τον σταματήσει με σκληρό φάουλ. Οι δύο παίκτες έπεσαν στο παρκέ, με τον Κάλινιτς να τον ακινητοποιεί περνώντας τα πόδια του πίσω από τη μέση και, στη συνέχεια, να του ρίχνει γροθιές στο σώμα και στο κεφάλι!

Η σερβική λίγκα ανακοίνωσε ότι ο Κάλινιτς θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο 840.000 δηναρίων (περίπου 7.100 ευρώ), ενώ τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού δυο αγωνιστικών, ως ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές της σύρραξης.

Όσον αφορά τον Ερυθρό Αστέρα, οι Ντέγιαν Νταβιντόβατς και Εμπούκα Ιζούντου τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 120.000 δηναρίων ο καθένας (περίπου 1.000 ευρώ). Οι ποινές δεν άφησαν ανεπηρέαστους ούτε τους διαιτητές, καθώς οι Μίλιβογιε Γιόβτσιτς, Σίνισα Πρπα και Βουκ Ιβάντσεβιτς δεν θα ορίζονται για τις επόμενες δύο αγωνιστικές.