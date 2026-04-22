Ρογκαβόπουλος στο Gazz Floor by Novibet: «Δεν επιλέγουμε αντίπαλο - Για να είσαι στους καλύτερους πρέπει να κερδίσεις τους καλύτερους»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος τέθηκε στη διάθεση του Gazz Floor by Novibet μιλώντας για το ματσάρισμα με τη Βαλένθια, αλλά και για τη δική του απόδοση στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη στο Play In απέναντι στη Μονακό (87-79) και ταυτόχρονα το εισιτήριο για τα Playoffs όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια.

Κομβικός ήταν ο Τι Τζέι Σορτς που έκανε τρομερή ματσάρα με 21 πόντους, ενώ ακολούθησε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με ακόμη μία μεστή εμφάνιση των 11 πόντων. Ο Έλληνας φόργουορντ φιλοξενήθηκε στον αέρα της εκπομπής του Gazzetta «Gazz Floor powered by Novibet» μιλώντας για τα ματς των Play Offs που ακολουθούν και όχι μόνο.

«Τα παιχνίδια τώρα θα έχουν μεγαλύτερη σημασία και δεύτερον θα προσαρμόσουμε περισσότερο το παιχνίδι μας και ελπίζω να εμφανιστούμε καλύτεροι. Έχει πολύ τρέξιμο και ένταση το παιχνίδι. Τακτικά δεν νομίζω οτί κάνει τόσα πολλά πράγματα, απλά πρέπει να ματσάρουμε την ενέργεια και την ταχύτητα που έχουν.

Ο Τι Τζέι έχει δείξει ποιος είναι. Ήταν πολύ ωραία κίνηση από τον Άταμαν. Δεν έχει έρθει τυχαία στον Παναθηναϊκό και δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Τον ήθελε όλη η Ευρώπη.

Εμείς το παιχνίδι με τη Μονακό το βλέπαμε σαν τελικό και δεν σκεφτόμασταν επόμενα παιχνίδια. Πάρα πολύ καλή ομάδα η Μονακό παρά το γεγονός ότι είχαν λίγους παίκτες».

Στον Ιωάννη Παπαπέτρου απάντησε: «Με τιμάνε όσα λες. Είσαι ένας παίκτης που έκανε απίστευτα πράγματα στην καριέρα σου. Είμαι στην ομάδα που είσαι κι εσύ και ξέρεις πολύ καλά πώς είναι τα πράγματα».

Σε ερώτηση για μία ενδεχόμενη σειρά με τον Ολυμπιακό: «Θέλαμε το παιχνίδι γενικά. Δεν επιλέγουμε αντίπαλο. Για να είσαι στους καλύτερους πρέπει να κερδίσεις τους καλύτερους. Τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και η Βαλένθια έχουν αποδείξει τι αξίζουν. Η Βαλένθια διεκδικεί μέχρι το τέλος την κούπα και τη θέλουμε κι εμείς. Ο Παναθηναϊκός θα νικήσει αν ματσάρει την επιθετικότητά της. Πιστεύω ότι θα τα καταφέροουμε. Θέλω να υποσχεθώ ότι θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και ευχαριστούμε τον κόσμο για τη στήριξη».