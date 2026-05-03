Πρόεδρος Ερυθρού Αστέρα: «Όλος ο σύλλογος στηρίζει τον Νίκολα Κάλινιτς»

Ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε πως στέκεται στο πλευρό του Νίκολα Κάλινιτς, έπειτα από όσα έγιναν μεταξύ του παίκτη και του Ματέι Τσίμπεϊ.

Μετά την ποινή που επιβλήθηκε στον Νίκολα Κάλνινιτς, για τη συμπεριφορά του και το επεισόδιο που είχε με τον Ματέι Τσίμπεϊ, ο Ερυθρός Αστέρας μέσω επίσης ανακοίνωσης, τόνισε πως στέκεται στο πλευρό του παίκτη του.

Συγκεκριμένα μέσω επίσημης τοποθέτησης του σέρβικου συλλόγου, αλλά και του προέδρου της ομάδας, Ζέλικο Ντρτσέλιτς, τόνισαν πως στέκονται στο πλευρό του Νίκολα Κάλιντιτς και είπαν πως ο παίκτης τους, προκλήθηκε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ερυθρού Αστέρα:

Πρόεδρος του Ερυθρού Αστέρας , Ζέλικο Ντρτσέλιτς: «Όλος ο σύλλογος στηρίζει τον Νίκολα Κάλινιτς»

Ο Ερυθρός Αστέρας , μετά τον δεύτερο αγώνα των προημιτελικών της Σερβικής Λίγκας Καλαθοσφαίρισης στο Ζλάτιμπορ και τις πολλές προσπάθειες να παρουσιαστεί το περιστατικό στο παρκέ ως κάτι ισοδύναμο με πολύ σοβαρότερα συμβάντα μέσω διαφόρων «επικοινωνιακών χειρισμών», καθώς και να μετατραπεί ο υπαίτιος σε θύμα – στέκεται στο πλευρό του παίκτη της, Νίκολα Κάλινιτς.

Ως σύλλογος δεν θα σιωπήσουμε απέναντι στην κακή οργάνωση του αγώνα και την ανάρμοστη συμπεριφορά του προέδρου της Ζλάτιμπορ σε πολλές περιπτώσεις, από το να πετάει την μπάλα στους διαιτητές μέχρι τα ακατάλληλα σχόλια προς τους παίκτες μας μετά τον αγώνα, κατά τη διάρκεια δηλώσεων στον παρατηρητή. Ο παίκτης της Ζλάτιμπορ, Ματέι Τσίμπεϊ, εδώ και δύο ημέρες προβάλλεται σε μέσα ενημέρωσης που σχετίζονται με συλλόγους άσχετους με αυτούς τους αγώνες και με τον σύλλογό μας, με μοναδικό στόχο τη διάδοση ψευδών πληροφοριών για τον Ερυθρό Αστέρα.

Ορισμένοι προσπαθούν να «εξηγήσουν» ότι ο παίκτης της Ζλάτιμπορ δεν ήταν αυτός που χτύπησε πρώτος τον Νίκολα Κάλινιτς, αν και το βίντεο από άλλη γωνία δείχνει ξεκάθαρα το αντίθετο.

Ο Ερυθρός Αστέρας δεν δικαιολογεί τη συμπεριφορά του παίκτη του, ο οποίος προκλήθηκε και συμμετείχε στο περιστατικό. Έχει ήδη τιμωρηθεί και υφίσταται τις συνέπειες. Ωστόσο, δεν θα επιτρέψουμε ένα ατυχές περιστατικό στο παρκέ (στο οποίο πολλοί εμπλεκόμενοι δεν τιμωρήθηκαν, όπως ολόκληρος ο πάγκος της Ζλάτιμπορ, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου τους) να χρησιμοποιείται ώστε να εξισώνεται με σκανδαλώδεις καβγάδες εκτός γηπέδων ή να εμπλέκονται υποτιθέμενα προσωπικά ζητήματα του παίκτη μας.

Η οργάνωση του αγώνα ήταν κακή, η συμπεριφορά ορισμένων από τη Ζλάτιμπορ ακόμη χειρότερη, ενώ στο περιστατικό – για το οποίο δεν είμαστε υπερήφανοι – ενεπλάκη ο ίδιος παίκτης που είχε προκαλέσει και σε προηγούμενους αγώνες, κάτι που επίσης επιβεβαιώνεται από βίντεο.

Ο πρόεδρος του Ερυθρού Αστέρα, Ζέλικο Ντρτσέλιτς, δήλωσε:

«Ως σύλλογος προσπαθούμε να καθιερώσουμε μια νέα προσέγγιση στο σερβικό μπάσκετ και μια πιο κόσμια συμπεριφορά, χωρίς να αντιδρούμε σε κάθε πρόκληση ή ψευδή ισχυρισμό. Ωστόσο, η βρώμικη και χαμηλού επιπέδου εκστρατεία των τελευταίων δύο ημερών κατά του Ερυθρού Αστέρα και του Νίκολα Κάλινιτς ξεπέρασε κάθε όριο.

Ολόκληρος ο σύλλογος, αλλά και εγώ προσωπικά ως πρόεδρος, στεκόμαστε πλήρως στο πλευρό του παίκτη μας, ο οποίος μετά τον αγώνα δέχεται επιθέσεις που δεν σχετίζονται με τα γεγονότα στο παρκέ. Ο Νίκολα Κάλινιτς τιμωρήθηκε – και άξιζε αυτή την τιμωρία σύμφωνα με τον κανονισμό – όπως και άλλοι παίκτες του συλλόγου.

Παρότι εκεί θα έπρεπε να έχει τελειώσει η υπόθεση, αυτή έγινε αφορμή για πολλούς να εκτονώσουν τις απογοητεύσεις τους στοχοποιώντας τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Κάλινιτς είναι ηγέτης, άνθρωπος που δίνει τα πάντα για τον σύλλογο. Είναι παίκτης με τη μεγαλύτερη καριέρα από όλους τους συμμετέχοντες, νικητής Ευρωλίγκας και πολυπρωταθλητής με την ομάδα μας.

Ως πρόεδρος και ως άνθρωπος, δεν θα επιτρέψω να δέχεται τέτοιου είδους επιθέσεις ούτε να χρησιμοποιείται ως μέσο επίθεσης προς τον Ερυθρό Αστέρα».

Ο τρίτος αγώνας των προημιτελικών μεταξύ Ερυθρού Αστέρα και Ζλάτιμπορ θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 19:00. Καλούνται οι φίλαθλοι να παρευρεθούν και να στηρίξουν την ομάδα με αθλητικό πνεύμα, βοηθώντας την να προκριθεί στο Final Four της Σερβικής Λίγκας Καλαθοσφαίρισης».