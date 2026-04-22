Παναθηναϊκός: Ο Αρλάουκας... τρελάθηκε με το κάρφωμα του Λεσόρ
O Τι Τζει Σορτς έκανε εξαιρετική εμφάνιση (21π.), η έδρα έπαιξε ξανά τον ρόλο της και έτσι ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη στο Play In απέναντι στη Μονακό (87-79) και ταυτόχρονα το εισιτήριο για τα Playoffs όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια.
O θρύλος της Euroleague που πλέον κάνει μεταδόσεις στη Εuroleague TV, έπαθε πλάκα όταν είδε τον Ματίας Λεσόρ να καρφώνει με μανιά στο καλάθι των Μονεγάσκων. Μετά από ένα άρτιο pick n' roll με τον Σλούκα, βρήκε τον χώρο, πάτησε γερά και απογειώθηκε.
Δείτε την αντίδραση του Αρλάουκας στο video που ακολουθεί
.@ThiasLsf almost left @timlongsports and @jarlauckas8 speechless with that JAM… 😅— EuroLeague (@EuroLeague) April 21, 2026
We had our Commentary Cam 🎥 for the best reactions from the gantry pic.twitter.com/cWxLCKfSK2
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.