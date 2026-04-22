Ο Τζο Αρλάουκας απόλαυσε το κάρφωμα του Λεσόρ κόντρα στη Μονακό και το έδειξε στην μετάδοση του ματς.

O Τι Τζει Σορτς έκανε εξαιρετική εμφάνιση (21π.), η έδρα έπαιξε ξανά τον ρόλο της και έτσι ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη στο Play In απέναντι στη Μονακό (87-79) και ταυτόχρονα το εισιτήριο για τα Playoffs όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια.

O θρύλος της Euroleague που πλέον κάνει μεταδόσεις στη Εuroleague TV, έπαθε πλάκα όταν είδε τον Ματίας Λεσόρ να καρφώνει με μανιά στο καλάθι των Μονεγάσκων. Μετά από ένα άρτιο pick n' roll με τον Σλούκα, βρήκε τον χώρο, πάτησε γερά και απογειώθηκε.

Δείτε την αντίδραση του Αρλάουκας στο video που ακολουθεί