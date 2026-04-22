Μαρκοϊσβίλι: «Οι παίκτες αξίζουν να είναι εδώ, εγώ δεν θα έπρεπε να είμαι»

O Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι μίλησε για την ήττα της Μονακό απέναντι στον Παναθηναϊκό και την κατάσταση που επικρατει στο Πριγκιπάτο.

Ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι, μιλώντας στην συνέντευξη Τύπου και μεταξύ άλλων συνεχάρη τον Παναθηναϊκό για την τρομερή του εμφάνιση, ενώ αναφέρθηκε και στην κατάσταση που επικρατεί στη Μονακό μετά τα προβλήμματα των προηγούμενων μηνών.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι:

«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, έπαιξε πιο physical, ήταν πιο πεινασμένος. Έδειξαν μεγαλύτερη σκληράδα από εμάς απόψε. Δώσαμε όλα όσα είχαμε, παλέψαμε μέχρι το τέλος. Ξανά δεν φροντίσαμε τα ριμπάουντ και τα λάθη οδήγησαν στην μεγάλη διαφορά. Η προσπάθεια ήταν καλή. Είμαστε τυχεροί που έχουμε δεύτερη ευκαιρία στο σπίτι μας για τα play-off».

Για τα εξωγηπεδικά ζητήματα που ταλαιπωρούν τον σύλλογο: «Δεν είναι εύκολο. Υπήρξαν δυσκολίες. Τα πράγματα έχουν επιστρέφει στην κανονικότητα. Όλοι πληρωνόμαστε, ταξιδεύουμε, ζούμε καλά, παίζουμε στο υψηλότερο επίπεδο. Δεν έχουμε κάτι για να παραπονεθούμε. Δυστυχώς, έχουμε τραυματίες. Αυτό είναι κομμάτι της σεζόν. Όσο δύσκολη και αν είναι η κατάσταση, πρέπει να προχωρήσουμε. Έχουμε την ευκαιρία να παλέψουμε. Είχαμε καλό σερί στα τελευταία ματς, φτάσαμε εδώ. Η προσπάθεια δεν είναι θαύμα, θαύμα είναι που είμαι εγώ. Οι παίκτες αξίζουν να είναι εδώ. Πέρσι έπαιξαν στον τελικό. Δεν είναι θαύμα για αυτούς. Για εμένα ναι, δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ. Έχουμε ακόμα μία ευκαιρία. Δεν θα τα παρατήσουμε, θα παλέψουμε. Πιστεύω μπορεί να γίνει θαύμα για εμένα, αλλά οι παίκτες το έχουν κερδίσει».