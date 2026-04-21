Παναθηναϊκός - Μονακό: Ο Άταμαν έκανε αλλαγή τον Σορτς για να αποθεωθεί
Ο Παναθηναϊκός πέρασε το εμπόδιο της Μονακό, με τον Τι Τζέι Σορτς να αποτελεί τον κορυφαίο της ομάδας του Έργκιν Άταμαν.
Ο Τι Τζέι Σορτς είχε 21 πόντους με 9/13 εντός παιδιάς (8/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα), 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ. 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 24 βαθμούς στην αξιολόγηση, με τον Έργκιν Άταμαν να κάνει μια ξεχωριστή κίνηση για να τον επιβραβεύσει.
Συγκειρμένα στα 6'' πριν το τέλος, ο Έργκιν Άταμαν έσπευσε να τον κάνει αλλαγή, προκειμένου ο Σορτς να πάρει το0 χειροκρότημα που του άξιζε, με τον Τούρκο κόουτς μάλιστα να τον χειροκροτεί κι εκείνος!
