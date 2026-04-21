Ο Παναθηναϊκός πέρασε την Μονακό και πλέον ο μοναδικός τρόπος να βρεθούν οι δύο Αιώνιοι είναι στον μεγάλο τελικό της EuroLeague.

Η Μονακό δεν αποδείχθηκε ικανή να αφήσει εκτός Playoffs τον Παναθηναϊκό, με τους πράσινους να ετοιμάζονται για το ταξίδι τους στη Βαλένθια, εκεί όπου θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της ομώνυμης ομάδας.

Σε περίπτωση ήττας, ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να περάσει από τον νικητή του Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας και στη συνέχεια θα είχαμε ελληνικό εμφύλιο ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Αυτό πλέον, αν γίνει, θα... αργήσει.

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού, μοναδικό σενάριο που φέρνει τον Ολυμπιακό αντίπαλο των Πρασίνων είναι η παρουσία και των δύο στον μεγάλο τελικό του Final Four, αφού πρώτα θα έχουν περάσει από Play Offs και ημιτελικούς.

Λέτε αυτή η παλαβή χρονιά να μας επιφυλάσσει και ντέρμπι στον τελικό; Θα ξέρουμε σε περίπου ένα μήνα...