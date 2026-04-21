Παναθηναϊκός - Μονακό: Ο Άταμαν κάλεσε τάιμ άουτ πριν συμπληρωθεί το δίλεπτο!
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μονακό για την κρίσιμη «μάχη» των Play In στο Telekom Center (21/04, 21:00) με την ομάδα που θα επικρατήσει να περνάει στα Play Offs όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια σε σειρά best of five.
Το ξεκίνημα της ομάδας του Εργκίν Άταμαν δεν ήταν καλό, με τους «πράσινους» να δέχονται δύο σερί καλάθια από τον Μάικ Τζέιμς, ενώ δεν μπορούσαν να είναι λειτουργικοί επιθετικά στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.
Είναι χαρακτηριστικό πώς μετά από τρεις κακές επιθέσεις του τριφυλλιού, ο Τούρκος τεχνικός κάλεσε τάιμ άουτ μόλις στο 01:57, πριν καν συμπληρωθεί δίλεπτο στο ματς. Να σημειωθεί, ότι στην αρχή του παιχνιδιού η Μονακό προηγήθηκε με 0-6.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.