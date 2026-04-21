Ο Εργκίν Άταμαν αναγκάστηκε να καλέσει τάιμ άουτ πριν συμπληρωθεί το τάιμ άουτ του Παναθηναϊκός - Μονακό εξαιτίας της αναποτελεσματικότητας των «πράσινων» στην επίθεση.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μονακό για την κρίσιμη «μάχη» των Play In στο Telekom Center (21/04, 21:00) με την ομάδα που θα επικρατήσει να περνάει στα Play Offs όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια σε σειρά best of five.

Το ξεκίνημα της ομάδας του Εργκίν Άταμαν δεν ήταν καλό, με τους «πράσινους» να δέχονται δύο σερί καλάθια από τον Μάικ Τζέιμς, ενώ δεν μπορούσαν να είναι λειτουργικοί επιθετικά στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.

Είναι χαρακτηριστικό πώς μετά από τρεις κακές επιθέσεις του τριφυλλιού, ο Τούρκος τεχνικός κάλεσε τάιμ άουτ μόλις στο 01:57, πριν καν συμπληρωθεί δίλεπτο στο ματς. Να σημειωθεί, ότι στην αρχή του παιχνιδιού η Μονακό προηγήθηκε με 0-6.