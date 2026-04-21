O Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του κόντρα στη Μονακό και ετοιμάζεται να φορέσει τα... καλά του κόντρα στη Βαλένθια στα Play Offs της EuroLeague. Ποια είναι όμως αυτή η ομάδα που παίζει το πιο ελκυστικό μπάσκετ της διοργάνωσης;

Ο Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο βήμα που απαιτούταν και πέρασε από το Play-In, αφήνοντας πίσω τη Μονακό για να προκριθεί στα Play Offs ως έβδομος. Απέναντί του, όμως, δεν βρίσκεται απλώς η δέυτερη ομάδα στη βαθμολογία της κανονικής διάρκειας, αλλά ίσως η πιο καλοδουλεμένη της φετινής EuroLeague. Η Βαλένθια. Μία «μάχη» ταλέντου, αλλά και φιλοσοφίας αναμένεται να διεξαχθεί με τους Ισπανούς να έχουν με το μέρος τους και το πλεονέκτημα έδρας στην εντυπωσιακή Roig Arena.

Η Βαλένθια δεν είναι νέο όνομα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά η φετινή της εκδοχή είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Ένας σύλλογος που ιδρύθηκε το 1986, έφτασε να χτίσει την ευρωπαϊκή του ταυτότητα μέσα από το EuroCup (τίτλοι το 2003, 2010, 2014, 2019) και να πανηγυρίσει το πρώτο του ισπανικό πρωτάθλημα το 2017. Φέτος, όμως, το αφήγημα άλλαξε, καθώς από ομάδα που οι περισσότεροι την έβλεπαν στο κάτω μισό της βαθμολογίας, τερμάτισε δεύτερη με ρεκόρ 25-13, πίσω μόνο από τον Ολυμπιακό έχοντας μετατρέψει τη νέα Roig Arena σε σημείο αναφοράς και την ίδια την ομάδα ως την πιο fun to watch στη φετινή EuroLeague.

Με 16 νίκες σε 19 παιχνίδια στη Roig Arena, δημιούργησε μία από τις πιο ισχυρές έδρες της διοργάνωσης, επιβάλλοντας ρυθμό και ενέργεια από το πρώτο λεπτό. Την ίδια στιγμή, το 9-10 εκτός έδρας δείχνει μια ομάδα που μπορεί να επιβιώσει και μακριά από το κοινό της, χωρίς όμως να χάνει την ταυτότητά της.

Πέδρο Μαρτίνεθ: Ο αρχιτέκτονας

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ δεν πήρε τυχαία το βραβείο του προπονητή της χρονιάς. Είναι ο άνθρωπος που έδωσε ταυτότητα στη Βαλένθια. Μια ομάδα χωρίς το βαρύ όνομα ενός super star, αλλά με απόλυτη πίστη στο σύστημα. Παράλληλα, είναι ο μοναδικός προπονητής που έχει κάνει δική του αυτή τη διάκριση τόσο στη EuroLeague, όσο και στο EuroCup και μάλιστα back to back.

Συνεχές rotation, μοίρασμα λεπτών (σπάνια βλέπεις παίκτη πάνω από 20-22 λεπτά), ένταση σε κάθε κατοχή λειτουργώντας σαν καλοδουλεμένη μηχανή. και αυτό ακριβώς είναι το πιο επικίνδυνο στοιχείο της Βαλένθια: δεν εξαρτάται από έναν.

Ο Μαρτίνεθ διανύει την τέταρτη σεζόν του ως προπονητής της Βαλένθια, κατέχοντας το ρεκόρ των περισσότερων νικών στην ιστορία του συλλόγου, ενώ συμφώνησε σε επέκταση της συνεργασίας έως και το καλοκαίρι του 2028.

Pedro Martínez is the 2025–26 Alexander Gomelskiy Coach of the Year 🏆



The @valenciabasket head coach guided his team to an impressive 25–13 record in their first season back in the EuroLeague 👏



The first coach to claim both EuroLeague & EuroCup Coach of the Year honors!

Αν υπάρχει μία ομάδα που μπορείς να πεις ότι έπαιξε το πιο ελκυστικό μπάσκετ φέτος, είναι η Βαλένθια, με 90,9 πόντους ανά ματς (1η επίθεση), 37,7 ριμπάουντ (2η), 21 ασίστ (3η). Ρυθμός, spacing, εκτέλεση. Η Βαλένθια επιβάλλει τον ρυθμό της και ζει μέσα από το pick n’ roll της. Επιτίθεται συνεχώς εκεί, με πολλαπλές επιλογές, και αμυντικά το διαβάζει σε επίπεδο σχεδόν… τελειότητας.

Ο Μοντέρο και οι… πολλοί πρωταγωνιστές: Το ρόστερ

Μέσα σε αυτή τη δημοκρατική κατάσταση που έχει δημιουργήσει ο κόουτς Μαρτίνεθ, ένας ξεχωρίζει λίγο περισσότερο. Ο Ζαν Μοντέρο κάνει σεζόν εκτόξευσης μόλις στα 22 του, κάνοντας τα πάντα, δημιουργώντας, σκοράροντας και ελέγχοντας τον ρυθμό.

Δίπλα του, ο Κάμερον Τέιλορ παίζει το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας του, ενώ παίκτες όπως ο Μπάντιο, ο Ρίβερς και ο Τόμπσον δίνουν συνέχεια στο ίδιο αφήγημα, ότι ο καθένας είναι σημαντικός.

Το ρόστερ της Βαλένθια

Guards Forwards Centers Μπρανκού Μπαντιό Κάμερον Τέιλορ Χάιμε Πραντίγια Τζοσέπ Πουέρτο Νέιθαν Ρίβερς Νιλ Σακό Σέρχιο Ντε Λαρέα Μπράξτον Κι Ματ Κοστέλο Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι Χόρχε Καρότ Γιανκούμπα Σίμα Ζαν Μοντέρο Ομάρι Μουρ Ντάριους Τόμπσον Τόμας Τάλτσις Άιζακ Νογκές Άλεξ Μπλάνκο

Κόντρα στον Παναθηναϊκό φέτος και τώρα... Play Offs

Οι «πράσινοι» δέχτηκαν δύο δυνατές... σφαλιάρες από τη Βαλένθια τη φετινή σεζόν, ενώ η ισπανική ομάδα είναι η μοναδική που έχει καταφέρει να νικήσει εντός και εκτός έδρας τόσο τον Παναθηναϊκό, όσο και τον Ολυμπιακό. Τα αποτελέσματα ήταν 79-89 στο Telekom Center και 102-84 στην Ισπανία σε ένα must win παιχνίδι για το τριφύλλι.

Το δεύτερο παιχνίδι ήταν και το πιο αποκαλυπτικό. Οι 102 πόντοι της Βαλένθια και έλεγχος ρυθμού από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Μετά από εκείνο το ματς, ο Εργκίν Άταμαν δεν μάσησε τα λόγια του: «Παίζουν εκπληκτικό μπάσκετ, επομένως τους άξιζε 100% να κερδίσουν. Μέχρι τώρα πιστεύω πως παίζουν το καλύτερο μπάσκετ στη διοργάνωση». Και συνέχισε: «Δεν βρήκαμε τρόπο να απαντήσουμε στον ρυθμό και στο επιθετικό τους πνεύμα. Πιστεύω ότι ακόμα κι αν έπαιζαν κόντρα στους Λέικερς έτσι, θα τους κέρδιζαν», δείχνοντας τον σεβασμό του στην ποιότητα της Βαλένθια.

Βέβαια, όσο εντυπωσιακή κι αν είναι η εικόνα της Βαλένθια, τα Play Offs είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Μια σειρά best-of-five δεν έχει καμία σχέση με τη regular season. Υπάρχει χρόνος για προσαρμογές, οι έδρες παίζουν ρόλο, μαζί και η εμπειρία.

Μπορεί ένα σύστημα που βασίζεται τόσο πολύ στη συνοχή και στη διαρκή ένταση να αντέξει όταν απέναντί του βρίσκει ομάδες με ατομικό ταλέντο και εμπειρία; Η Βαλένθια επιστρέφει στα playoffs μετά από 15 χρόνια. Δεν έχει πρόσφατη εμπειρία τέτοιων σειρών και παιχνιδιών «ζωής και θανάτου». Το μόνο που είναι δεδομένο στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι με ένα από τα χαμηλότερα budget της διοργάνωσης και χωρίς το... βαρύ όνομα, η Βαλένθια έχει ήδη καταφέρει κάτι σπουδαίο.