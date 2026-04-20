Χωρίς απουσίες πραγματοποιήθηκε η προπόνηση του Παναθηναϊκού ενόψει του ματς με τη Μονακό, με μοναδική εξαίρεση τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ.

Την Τρίτη 21/4 ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Μονακό για τo play in της Euroleague (21:00, 21/4, live Gazzetta) και με νίκη εξασφαλίζει την παρουσία του στα Play Offs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Εργκίν Άταμαν ξεκαθάρισε πως η ομάδα είναι σε πλήρη ετοιμότητα για τον «τελικό» απέναντι στους Μονεγάσκους με μοναδική εξαίρεση τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες προπονήθηκαν κανονικά στο Telekom Center χωρίς να υπάρξει κάποιο νέο πρόβημα.

Να τονιστεί πως σε περίπτωση πρόκρισης το τριφύλλι θα συναντήσει τη Βαλένθια στα Play Offs με μειονέκτημα έδρας, ενώ σε περίπτωση ήττας θα έχει άλλη μια ευκαιρια, πάλι εντός έδρας με τον νικητή του ζευγαριού Μπάρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας, σύμφωνα με τον τρόπο διεξαγωγής των Play In.