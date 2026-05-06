Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήρε θέση για την ενέργεια με τις μάσκες που φέρουν το πρόσωπό του στο Telekom Center Athens.

Ο Παναθηναϊκός φιλονενεί τη Βαλένθια για το Game 3 της σειράς φιλοδοξώντας να καθαρίσει την πρόκριση στo Final Four.

Οι «πράσινοι» φίλαθλοι έχουν ετοιμάσει εκρηκτική ατμόσφαιρα για το τρίτο παιχνίδι, καθώς πέρα από τα πλακάτ που απεικονίζουν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που δεν μπορεί να παρευρεθεί στο παιχνίδι μετά την τιμωρία που του επέβαλε η EuroLeague, έδωσαν δυναμικό «παρών» πίσω από τον πάγκο των Ισπανών.

O ίδιος ο Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε μέσω Instagram story για τη συγκεκριμένη ενέργεια λέγοντας:

«Αφήστε με να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα, γιατί με έχετε μπερδέψει με κάποιον άλλον. Άκουσα ότι ο λόγος που όλες αυτές οι μάσκες είναι στο ΟΑΚΑ, είναι επειδή εγώ τις πλήρωσα και ήθελα να πάω στο γήπεδο και να μην ξέρει κανείς πώς είμαι εκεί. Πρώτα δεν μου αρέσει να βρίσκομαι στο επίκεντρο και δεν θα έκανα κάτι τέτοιο. Δεύτερον, δεν είμαι δειλός, δεν ατιμώ τα λόγια μου για κανέναν. Αν ήθελα να ήμουν εκεί, θα ήμουν εκεί και θα καθόμουν στην θέση μου. Δεν θα κρυβόμουν πίσω από μάσκες. Δεν είμαι εγώ αυτός. Δεν με ξέρετε πολύ καλά. Τρίτον, έδωσα τον λόγο μου και τον τιμώ. Ελπίζω πως όλοι θα τηρήσουν τα λόγια τους.

Κάτι ξέχασα να πω πριν. Αυτές οι μάσκες πληρώθηκαν από παιδιά που δουλεύουν για 500-600 ευρώ τον μήνα σαν ένα ευχαριστώ. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω πως βγήκε από το υστέρημά μας. Ξέρετε εσείς».