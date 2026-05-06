Ο Χοσέπ Πουέρτο τραυματίστηκε στο πρώτο ημίχρονο του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια και αποχώρησε υποβασταζόμενος.

Ο Παναθηναϊκός δυκολεύτηκε κόντρα στη Βαλένθια στο πρώτρο ημίχρονο του Game 3 στο Telekom Center Athens.

Ο Χοσέπ Πουέρτο ήταν από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ σε αυτό το πρώτρο μέρος με 8 πόντους, 2/4 τρίποντα και 2 ριμπάουντ. Μάλιστα, όταν ευστόχησε στο δεύτερο τρίποντο πανηγύρισε δείχνοντας προς την εξέδρα, η οποία έδινε δυναμικό «παρών» σε όλη την αναμέτρηση.

Δυστυχώς, η μοίρα έπαιξε περίεργα παιχνίδια με τον παίκτη της Βαλένθια να τραυματίζεται στην επόμενη ακριβώς φάση μετά από σύγκρουση πάνω στο παιχνίδι με τον Τι Τζέι Σορτς 01:53 πριν το φινάλε του πρώτου μέρους. Ο Πουέρτο αποχώρησε υποβασταζόμενος για τον πάγκο της ομάδας του πολύ φορτισμένος συναισθηματικά, έχοντας αγωνιστεί 10 λεπτά.