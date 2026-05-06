Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Το συγκινητικό μήνυμα των «πράσινων» φιλάθλων στον Πολονάρα
Ο Παναθηναϊκός στο «καυτό» Telekom Center Athens υποδέχεται τη Βαλένθια για το Game 3 της σειράς των Playoffs της EuroLeague με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.
Πέρα από την εκρηκτική ατμόσφαιρα που έχουν ετοιμάσει οι φίλοι του τριφυλλιού στο κατάμεστο γήπεδο, αποφάσισαν με ένα υπέροχο πανό να αποτίσουν φόρο τιμής στον Ακίλε Πολονάρα που ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.
Συγκεκριμένα, πίσω από τον πάγκο της ομάδας του Εργκίν Άταμαν υπάρχει πανό που γράφει το εξής συγκινητικό μήνυμα: «Ακίλε, ευχαριστούμε για όλα. Σου ευχόμαστε μια όμορφη ζωή», συμβολίζοντας τις... μάχες που έχει δώσει ο σπουδαίος φόργουορντ με την υγεία του.
