Παναθηναϊκός: Το ποστάρισμα για την δεύτερη ευρωπαϊκή κούπα στη Θεσσαλονίκη
Ο Παναθηναϊκός έχει κατακτήσει 7 τρόπαια Euroleague στο παρελθόν, ψάχνοντας φέτος το 8ο μέσα στο... σπίτι του, στο φετινό Final Four. Σαν σήμερα, το 2000 οι πράσινοι έριχναν στο καναβάτσο τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και πανηγύρισαν την δεύτερη ευρωπαϊκή τους κορυφή μέσα στη Θεσσαλονίκη.
Η πράσινη ΚΑΕ δεν γινόταν να ξεχάσει αυτό το γεγονός και με ανάρτηση της στάθηκε στην σπουδαία βραδιά, δείχνοντας και ένα όμορφο video από τον τελικό. «Η ημέρα που γράφτηκε το δεύτερο κεφάλαιο της ευρωπαϊκής μας κληρονομίας», αναφέρουν.
Δείτε την ανάρτηση
Thessaloniki, 20/04/2000 🏆☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) April 20, 2026
The day the second chapter of our European legacy was written! ⭐️#paobcaktor pic.twitter.com/mMuISAB2Xc
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.