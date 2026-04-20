Ο Παναθηναϊκός σαν σήμερα, το 2000 κατακτούσε το δεύτερο ευρωπαϊκού τρόπαιο του στη Θεσσαλονίκη και η πράσινη ΚΑΕ έκανε τη σχετική ανάρτηση.

Ο Παναθηναϊκός έχει κατακτήσει 7 τρόπαια Euroleague στο παρελθόν, ψάχνοντας φέτος το 8ο μέσα στο... σπίτι του, στο φετινό Final Four. Σαν σήμερα, το 2000 οι πράσινοι έριχναν στο καναβάτσο τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και πανηγύρισαν την δεύτερη ευρωπαϊκή τους κορυφή μέσα στη Θεσσαλονίκη.

Η πράσινη ΚΑΕ δεν γινόταν να ξεχάσει αυτό το γεγονός και με ανάρτηση της στάθηκε στην σπουδαία βραδιά, δείχνοντας και ένα όμορφο video από τον τελικό. «Η ημέρα που γράφτηκε το δεύτερο κεφάλαιο της ευρωπαϊκής μας κληρονομίας», αναφέρουν.

