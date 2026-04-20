Άταμαν: «Στην κανονική περίοδο, η καλύτερη ομάδα ήταν ο Ολυμπιακός - Σκεφτόμαστε μόνο τα Play Offs»

Ο Εργκίν Άταμαν μίλησε για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μονακό και για την ετοιμότητα της ομάδας με μοναδικό στόχο την πρόκριση στα play offs.

Την Τρίτη 21/4 ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Μονακό για τo play in της Euroleague (21:00, 21/4, live Gazzetta) και με νίκη εξασφαλίζει την παρουσία του στα play offs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Εργκίν Άταμαν τέθηκε στη διάθεση των δημοσιογράφων και μίλησε για την ιδιαιτερότητα της αναμέτρησης με τη Μονακό, τη μικρή διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των ομάδων της φετινής EuroLeague και τη σημασία της φόρμας και της υγείας στο φινάλε της σεζόν, ξεκαθαρίζοντας πως το μόνο που τον απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι η πρόκριση στα play offs.

Αναλυτικά

Για το αν είναι περίπλοκο να αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός ένα ρόστερ 8 παικτών: «Αύριο δεν θα παίξουν με οκτώ παίκτες, θα έρθουν με πλήρες ρόστερ, οπότε θα είναι διαφορετικά. Πάντως είναι σημαντικό. Μπορείς να παίξεις ένα μόνο παιχνίδι και με επτά-οκτώ παίκτες, μπορείς να παίξεις εύκολα, αλλά αύριο, από ό,τι άκουσα, θα έρθουν με πλήρη ομάδα, 12 παίκτες, για να παίξουν αυτό το ματς».

Για την εικόνα της Μονακό: «Φυσικά, προτιμώ να είμαι στις πρώτες έξι θέσεις και να έχω ήδη μπει στα playoffs. Φέτος, όμως, υπάρχει πολύ μικρή διαφορά ανάμεσα στις ομάδες. Μόνο ο Ολυμπιακός έκανε μια εξαιρετική σεζόν, και μετά η Βαλένθια. Μετά από αυτές τις δύο ομάδες, όλες είναι πολύ κοντά μεταξύ τους. Η Ρεάλ Μαδρίτης τερμάτισε τρίτη, την κερδίσαμε δύο φορές. Η Φενέρμπαχτσε ήταν τέταρτη, τη νικήσαμε στην Κωνσταντινούπολη, χάσαμε εδώ με ένα σουτ στην εκπνοή.

Οι υπόλοιπες ομάδες έχουν διαφορά ενός βαθμού, το ίδιο και με τη Μονακό, με την οποία τελειώσαμε την κανονική περίοδο στο ίδιο επίπεδο. Η Μπαρτσελόνα, ο Ερυθρός Αστέρας, είναι πάντα επικίνδυνες ομάδες, οπότε δεν υπάρχει καμία εγγύηση για καμία ομάδα αν θα μπει ή δεν θα μπει στα playoffs. Μετά από αυτή τη σεζόν, όλες οι ομάδες είναι στο ίδιο επίπεδο. Εξαρτάται από τη μέρα του αγώνα, πόσοι παίκτες είναι σε καλή κατάσταση, πόσοι είναι υγιείς. Αυτό θα καθορίσει ποιες τέσσερις ομάδες θα παίξουν στο Final Four».

Για την εξήγηση γύρω από τις μικρές διαφορές στην ποιότητα των ομάδων φέτος: «Καμία. Είναι μια εξαιρετική EuroLeague, με πολλές ομάδες που πάλεψαν μέχρι το τελευταίο παιχνίδι για το play-in και τα playoffs. Υψηλή ποιότητα, καλοί παίκτες. Νομίζω ήταν ωραίο για τον κόσμο που παρακολουθεί τη EuroLeague».

Για τη σταθερότητα που χρειάζεται η ομάδα: «Η καλύτερη ομάδα είναι αυτή που θα είναι καλύτερη στο γήπεδο, όχι μόνο για εμάς. Στην κανονική περίοδο, η καλύτερη ομάδα ήταν ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μετά η Βαλένθια.

Τώρα θα δούμε αν μπορούμε να γίνουμε εμείς η καλύτερη ομάδα. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν σκέφτομαι τίποτα για το Final Four. Σκέφτομαι μόνο να κερδίσουμε τη Μονακό για να περάσουμε στα play offs».

Το συναίασθημα που έχει η ομάδα: «Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι».