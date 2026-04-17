Παναθηναϊκός: Αυτός είναι ο αντίπαλός του στα Play In
Ο Παναθηναϊκός, μετά τη νίκη της Ζάλγκιρις, ήταν δεδομένο πως θα βρεθεί στο Play In, με τους πράσινους να ετοιμάζονται να παλέψουν με την Μονακό για μια θέση στα Play Offs.
Η νίκη της Μονακό και η νίκη του Παναθηναϊκού, οριστικοποίησαν τους Πράσινους στην θέση 7 και τους Μονεγάσκους στην θέση 8, με το μεταξύ τους παιχνίδι να κρίνει το ποιος θα βρεθεί απέναντι στη Βαλένθια.
🔛 We're heading to Athens 🏛🍀
Tuesday, we got a first chance to qualify to the playoffs against Pana ⚔️
💪 Together, more than ever, daghe munegu ! 🇲🇨#RocaTeam #DagheMunegu #EveryGameMatters pic.twitter.com/WL5k6LCXsX— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) April 17, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.