Ο Παναθηναϊκός, μετά το τέλος του αγώνα του με την Έφες έμαθε τον αντίπαλό του στο Play In, καθώς θα αντιμετωπίσει σε νοκ άουτ ματς στo T-Center την Μονακό.

Ο Παναθηναϊκός, μετά τη νίκη της Ζάλγκιρις, ήταν δεδομένο πως θα βρεθεί στο Play In, με τους πράσινους να ετοιμάζονται να παλέψουν με την Μονακό για μια θέση στα Play Offs.

Η νίκη της Μονακό και η νίκη του Παναθηναϊκού, οριστικοποίησαν τους Πράσινους στην θέση 7 και τους Μονεγάσκους στην θέση 8, με το μεταξύ τους παιχνίδι να κρίνει το ποιος θα βρεθεί απέναντι στη Βαλένθια.