Άταμαν: «Προφανώς δεν είμαι ευχαριστημένος, χρειαζόμαστε γεμάτο γήπεδο με τη Μονακό»

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Αναντολού Εφές με 97-62 και τον Έργκιν Άταμαν στις δηλώσεις του να αναφέρεται στη νίκη των «πρασίνων», αλλά και στην αναμέτρηση με τη Μονακό για τα play-in της EuroLeague.

Επίσης αναφέρθηκε και στα play-offs, λέγοντας πως δεν μπορεί να τα σκεφτεί και το μόνο που έχει στο μυαλό του είναι το ματς με τους Μονεγάσκους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:

«Ήταν διαφορετικό παιχνίδι, έπρεπε για να έχουμε το πλεονέκτημα της έδρας στα play-in. Προφανώς δεν είμαι ευχαριστημένος που θα παίξουμε στα play-in, αλλά πρέπει να αποδεχτούμε την πραγματικότητα και να παρουσιαστούμε έτοιμοι για να πάρουμε την πρόκριση στα Playoffs.

Σήμερα παίξαμε καλό μπάσκετ σε κάποιες στιγμές. Ο Ρογκαβόπουλος είχε ένα καλό παιχνίδι, ο Λεσόρ ήταν καλός κάτω από το καλάθι. Η σεζόν συνεχίζεται, οι στόχοι μας είναι εκεί. Σε αυτή την υπέροχη ατμόσφαιρα θα παίξουμε με τη Μονακό, μια εξαιρετική ομάδα. Χρειαζόμαστε ένα γεμάτο γήπεδο. Θέλουμε να κερδίσουμε για να προετοιμαστούμε για τα Playoffs.

Πρέπει να συνεχίσουμε βήμα-βήμα. Ήταν πολύ σκληρή αυτή η κανονική διάρκεια για όλους. Οι ομάδες των play-in είναι πολύ δυνατές. Η Μπαρτσελόνα, ο Ερυθρός Αστέρας. Σκέφτομαι να κάνουμε το βήμα μπροστά στα Play in, δεν μπορώ να σκεφτώ τα Playoffs. Θα συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι της Τρίτης».