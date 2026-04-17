Με την κανονική διάρκεια της EuroLeague ολοκληρώθηκε και πλέον στρέφουμε το βλέμμα μας. στα Play In και στα Play offs που ακολουθούν!

Η EuroLeague μπήκε στην τελική της ευθεία, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να αφήνουν πίσω τους την κανονική διάρκεια και στρέφουν το βλέμμα τους στα Play offs και τα Play In, με τους Πράσινους να πρέπει να περάσουν από το εμπόδιο της Μονακό και τους Ερυθρόλευκους να περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους.

Η τρίτη χρονιά του Play-In θα διεξαχθεί την Τρίτη 21 Απριλίου και την Παρασκευή 24 Απριλίου. Οι ομάδες που τερμάτισαν στην έβδομη και όγδοη θέση της κανονικής περιόδου θα αναμετρηθούν σε έναν νοκ άουτ αγώνα, με τον νικητή να εξασφαλίζει θέση στα προημιτελικά (best-of-five) απέναντι στη δεύτερη ομάδα της κατάταξης.

Οι ομάδες που κατέλαβαν την ένατη και δέκατη θέση θα παίξουν επίσης ένα μονό παιχνίδι, με τον ηττημένο να αποκλείεται. Ο νικητής αυτού του αγώνα θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του άλλου παιχνιδιού του Play-In Showdown – δηλαδή την ομάδα που τερμάτισε έβδομη ή όγδοη – για να κριθεί η τελευταία θέση των playoffs, σε σειρά best-of-five απέναντι στην πρώτη της κανονικής περιόδου. Κάθε αγώνας του Play-In Showdown θα διεξάγεται στην έδρα της ομάδας που τερμάτισε ψηλότερα στην κανονική περίοδο.

Πότε ξεκινούν τα Play Offs όμως και ποια θα είναι η μορφή τους;

Με το πέρας των Play In, oκτώ ομάδες – οι έξι πρώτες της κανονικής περιόδου και οι δύο που θα επιβιώσουν από το Play-In – θα χωριστούν σε τέσσερα ζευγάρια, τα οποία θα κριθούν στις τρεις νίκες (best-of-five), με βάση τη θέση που θα έχουν κατά την είσοδό τους στα playoffs.

Οι αγώνες ξεκινούν την Τρίτη 28 Απριλίου και θα ολοκληρωθούν το αργότερο έως την Τετάρτη 13 Μαΐου.

Τα δύο πρώτα παιχνίδια, καθώς και ένα πιθανό πέμπτο σε κάθε σειρά, θα διεξαχθούν στην έδρα της ομάδας που τερμάτισε υψηλότερα στην κανονική περίοδο.

Οι νικητές των σειρών, φυσικά, προκρίνονται στο Final Four της Αθήνας.