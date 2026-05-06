Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Η τρομερή τάπα του Χέιζ-Ντέιβις στον Κοστέλο!
Ο Παναθηναϊκός μπορεί να δυσκολεύτηκε αρκετά στο πρώτο ημίχρονο του Game 3 κόντρα στη Βαλένθια, όμως είχε τους πρωταγωνιστές του παρόντες σε κρίσιμες φάσεις.
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις όντας επιδραστικός και στις δύο πλευρές του παρκέ εντυπωσίασε με το φοβερό του μπλοκ πάνω στον Ματ Κοστέλο 1:04 πριν την εκπνοή του πρώτου μέρους με τη EuroLeague να του δίνει τα ανάλογα εύσημα.
I @NIGEL_HAYES doing what he does so often, locking it DOWN when he's on the defensive end! #MotorolaMagicMoment @Moto I @Paobcgr pic.twitter.com/srd6zxkMby— EuroLeague (@EuroLeague) May 6, 2026
