Δείτε το εντυπωσιακό μπλοκ του Χέιζ-Ντέιβις στον Κοστέλο λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να δυσκολεύτηκε αρκετά στο πρώτο ημίχρονο του Game 3 κόντρα στη Βαλένθια, όμως είχε τους πρωταγωνιστές του παρόντες σε κρίσιμες φάσεις.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις όντας επιδραστικός και στις δύο πλευρές του παρκέ εντυπωσίασε με το φοβερό του μπλοκ πάνω στον Ματ Κοστέλο 1:04 πριν την εκπνοή του πρώτου μέρους με τη EuroLeague να του δίνει τα ανάλογα εύσημα.