Το πρώτο ζευγάρι των Play Offs της EuroLeague είναι γεγονός, με την Φενέρ να δοκιμάζεται κόντρα στη Ζάλγκιρις, καθώς οι δύο τους τερμάτισαν στις θέσεις 4-5.

Μετά τη νίκη της Ζάλγκιρις απέναντι στην Παρί και την ήττα της Χάποελ απέναντι στη Μονακό, οι θέσεις 4 και 5 της κατάταξης κλείδωσαν, με την Φενέρ και την ομάδα του Κάουνας να ετοιμάζονται για την μεταξύ τους μάχη.

Η Χάποελ από την άλλη μένει στην έκτη θέση και περιμένει να μάθει εάν θα παίξει απέναντι στη Βαλένθια ή την Ρεάλ Μαδρίτης.