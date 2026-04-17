EuroLeague: «Κλείδωσε» το πρώτο ζευγάρι των Play Offs!
Το πρώτο ζευγάρι των Play Offs της EuroLeague είναι γεγονός, με την Φενέρ να δοκιμάζεται κόντρα στη Ζάλγκιρις, καθώς οι δύο τους τερμάτισαν στις θέσεις 4-5.
Μετά τη νίκη της Ζάλγκιρις απέναντι στην Παρί και την ήττα της Χάποελ απέναντι στη Μονακό, οι θέσεις 4 και 5 της κατάταξης κλείδωσαν, με την Φενέρ και την ομάδα του Κάουνας να ετοιμάζονται για την μεταξύ τους μάχη.
Η Χάποελ από την άλλη μένει στην έκτη θέση και περιμένει να μάθει εάν θα παίξει απέναντι στη Βαλένθια ή την Ρεάλ Μαδρίτης.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.