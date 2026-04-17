Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές: To T-Center αναδείχθηκε η πιο... θορυβώδης αρένα στη EuroLeague!
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Αναντολού Εφές για την 38η και τελευταία αγωνιστική της regular season στη EuroLeague με στόχο το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στη βαθμολογία, όμως αυτό δεν εξαρτάται μόνο από το δικό του αποτέλεσμα.
Κάτι διαφορετικό έλαβε χώρα στο T-Center στο πλαίσιο του διαλείμματος από το πρώτο στο δεύτερο δεκάλεπτο. Με την ολοκλήρωση και των 38 αγωνιστικών, το γήπεδο του Παναθηναϊκού αναδείχθηκε το πιο... θορυβώδες από την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Μάλιστα, αυτό το κατάφερε 13 φορές, να αγγίξει δηλαδή τα υψηλότερα ντεσιμπέλ.
Η EuroLeague έδινε ιδιαίτερη σημασία στη... φασαρία που έκαναν οι φίλαθλοι των ομάδων σε όλα τα γήπεδα της Ευρώπης, όμως η τιμητική πλακέτα κατέληξε στα χέρια των «πράσινων» και συγκεκριμένα στον Μr. Green, τη μασκότ της ομάδας που παρέλαβε το βραβείο.
