Δείτε την 12άδα του Παναθηναϊκού για το τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόδου της Euroleague με αντίπαλο την Αναντολού Εφές.

Ο Κέντρικ Ναν θα βρεθεί κανονικά στην διάθεση του Εργκίν Άταμαν για την αναμέτρηση με την Αναντολού Εφές στο «Telekom Center Athens» για την 38η και τελευταία αγωνιστική της regular season.

O Αμερικανός γκαρντ μπορεί να είχε σπασμούς στη μέση και να μην προπονήθηκε την παραμονή του αγώνα ωστόσο θα δώσει κανονικά το «παρών» στην αναμέτρηση. Επίσης επιστρέφει στην ενεργό δράση και στην 12άδα της ομάδας και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Εκτός έμεινε επίσης ο Βασίλης Τολιόπουλος, Μάριους Γκριγκόνις, όπως επίσης οι Γιάννης Κουζέλογλου και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού για το τελευταίο ματς της κανονικής περιόδου αποτελείται από τους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Σλούκα, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.