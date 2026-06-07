Η συμμετοχή του Κώστα Σλούκα στο Game 3 των τελικών μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, θα κριθεί τελευταία στιγμή, καθώς έβγαλε μέρος της προπόνησης της Κυριακής (07/06).

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό (08/06, 21:00 LIVE από το Gazzetta), στο Game 3 των τελικών της Stoiximan GBL, με τη συμμετοχή του Κώστα Σλούκα στην αναμέτρηση να κρίνεται τελευταία στιγμή.

Συγκεκριμένα ο αρχηγός των «πρασίνων» έβγαλε μέρος της προπόνησης της Κυριακής (07/06), ωστόσο η συμμετοχή του στον τρίτο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος θα κριθεί τελευταία στιγμή.

Ο Κώστας Σλούκας επέστρεψε από τον τραυματισμό του στο γόνατο, στο Game 1 των ημιτελικών κόντρα στον ΠΑΟΚ και... οδήγησε στη νίκη την ομάδα του στην παράταση, με τον Έργκιν Άταμαν στις δηλώσεις του να τονίζει πως αν δεν ήταν ο διεθνής γκαρντ ίσως το «τριφύλλι» να έχανε το παιχνίδι. Έκτοτε έμεινε εκτός στο Game 2 κόντρα στους Θεσσαλονικείς, όπως επίσης και στα δύο πρώτα παιχνίδια των τελικών.

Όσον αφορά την κατάσταση του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ξεπέρασε τους πόντους που τον ταλαιπωρούσαν στο πέλμα, από τον τραυματισμό που είχε υποστεί (πελματιαία απονευρωσίτιδα) και θα είναι διαθέσιμος για τον Τούρκο τεχνικό. Σημειώνεται πως ο διεθνής φόργουορντ στο Game 2 έπαιξε με ένεση.

Το ίδιο ισχύει και με την κατάσταση του Ματίας Λεσόρ, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από κράμπες στο ματς του «Telekom Center Athens», ωστόσο θα είναι έτοιμος για το Game 3 κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.