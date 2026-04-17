Με 20 πόντους απέναντι στην Αρμάνι, ο Σάσα Βεζένκοβ διατηρήθηκε στην πρώτη θέση των σκόρερ της EuroLeague, την ώρα που Ναν και Ιφι χρειάζονται μεγάλες εμφανίσεις στο φινάλε για να τον προσπεράσουν.

Ο Σάσα Βεζένκοβ έκανε ακόμη ένα βήμα προς τον τίτλο του πρώτου σκόρερ της regular season στην EuroLeague (Alphonso Ford Trophy), επιβεβαιώνοντας την σταθερότητά του από την αρχή έως το τέλος της σεζόν.

Στη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο για την τελευταία αγωνιστική, ο φόργουορντ των «ερυθρολεύκων» σημείωσε 20 πόντους, ολοκληρώνοντας την κανονική διάρκεια με μέσο όρο 19.4 πόντους σε 33 αγώνες, για να διατηρηθεί στην κορυφή της σχετικής λίστας.

April 10, 2026

Την ίδια στιγμή, οι βασικοί του... διώκτες καλούνται να κάνουν υπερβάσεις στο φινάλε για να τον ξεπεράσουν. Ο Κέντρικ Ναν, που βρίσκεται στους 19 πόντους κατά μέσο όρο, χρειάζεται παιχνίδι τουλάχιστον 35 πόντων στο τελευταίο ματς της regular season, εντός έδρας απέναντι στην Αναντολού Εφές στο Telekom Center Athens, για να προσπεράσει τον Βεζένκοβ στην τελική κατάταξη και να βρεθεί στο 19.5 μέσο όρο.

Ακόμη πιο απαιτητικό είναι το έργο για τον Ναντίρ Ιφί, ο οποίος επίσης κινείται στους 19 πόντους μέσο όρο, αλλά με περισσότερα παιχνίδια στην πλάτη του (δεδομένου ότι έχει χάσει μόλις ένα ματς κανονικής διάρκειας). Για να βρεθεί στην κορυφή, θα πρέπει να φτάσει τουλάχιστον τους 38 πόντους στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις στη Λιθουανία.

Παίκτης Ομάδα Αγώνες Σύνολο Πόντων Μ.Ο. Πόντων Τελευταίο ματς Απαιτούμενοι πόντοι για 19.5 μ.ο. Σ. Βεζένκοβ Ολυμπιακός 34 661 19.44 - - Κ. Ναν Παναθηναϊκός 30 570 19.0 vs Αναντολού Εφές 35 πόντοι Ν. Ιφί Παρί 36 684 19.0 vs Ζάλγκιρις (εκτός) 38 πόντοι

Τα δεδομένα είναι αρκετά απλά δεδομένου ότι ο Βεζένκοβ έχει θέσει τον πήχη πολύ ψηλά και, εκτός αν υπάρξει μια πραγματικά εκρηκτική εμφάνιση από κάποιον εκ των ανταγωνιστών του στην τελευταία αγωνιστική, βρίσκεται αγκαλιά με τον τίτλο του κορυφαίου σκόρερ της σεζόν.