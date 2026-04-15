Ο Κάρολ εξήγησε τον λόγο που επέλεξε τη Ρεάλ αντί της Μπαρτσελόνα: «Δεν επηρεάστηκα από τους τίτλους, αλλά...»

Ο Τζέισι Κάρολ συνδύασε την παρουσία του στη Ρεάλ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στη σύγχρονη ιστορία των Μαδριλένων και εξήγησε τον λόγο που υπέγραψε στους Blancos αντί για τη Μπαρτσελόνα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης απέκτησε τον Τζέισι Κάρολ το 2011, στην πρώτη μεταγραφική κίνηση επί ημερών του Πάμπλο Λάσο στην τεχνική ηγεσία, και η παρουσία του στη Movistar Arena συνδυάστηκε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στη σύγχρονη ιστορία της «Βασίλισσας».

Ο άλλοτε κορυφαίος σουτέρ στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον Φαμπιάν Κοζέρ, έχει κατακτήσει δύο EuroLeague, ένα Διηπειρωτικό Κύπελλο, πέντε πρωταθλήματα Ισπανίας, έξι Copa del Rey και πέντε Supercopa, έχοντας καθοριστική συμβολή στον τελικό του Final Four το 2015 απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο ίδιος εξήγησε τον λόγο που υπέγραψε στη Ρεάλ Μαδρίτης, παρά το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα: «Όταν έπρεπε να επιλέξω ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα, δεν επηρεάστηκα από τους τίτλους ή τον θόρυβο των media. Αυτό που είχε σημασία ήταν το πού θα ταίριαζα. Πού θα μπορούσα να εξελιχθώ, πού θα μπορούσα να ανταγωνιστώ και πού ένιωθα ότι ανήκω.

Εκείνη τη στιγμή της καριέρας μου δεν έψαχνα τον πιο διάσημο σύλλογο. Έψαχνα την κατάλληλη κατάσταση. Έψαχνα ένα περιβάλλον που θα εκτιμούσε τον τρόπο που παίζω, τον τρόπο που δουλεύω και αυτά που μπορούσα να προσφέρω στην ομάδα. Κοιτώντας πίσω, αυτή η απόφαση καθόρισε όσα ακολούθησαν. Μερικές φορές, οι πιο σημαντικές στιγμές στην καριέρα σου προκύπτουν από το να επιλέγεις αυτό που είναι σωστό για εσένα, όχι αυτό που φαίνεται μεγαλύτερο απ’ έξω».