Η Φενέρμπαχτσε είναι κοντά στο να υπογράψει το νέο 10ετές συμβόλαιο με την Euroleague, ενώ έξτρα στοιχεία ζήτησε η Ρεάλ και δεν άνοιξε τα χαρτιά της η Βιλερμπάν.

Πολύ κοντά στο να υπογράψει το νέο 10ετές συμβόλαιο με τη Euroleague είναι η Φενέρμπαχτσε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που προκύπτει από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο εκπρόσωπος της τουρκικής ομάδας δήλωσε θετικός για την επέκταση της συμφωνίας με το νέο 10ετές συμβόλαιο, ωστόσο την απόφαση θα την πάρει το Διοικητικό Συμβούλιο της Φενέρμπαχτσε, μετά από έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει γι’ αυτό το θέμα σύντομα.

Όσον αφορά τη Ρεάλ Μαδρίτης ζήτησε κάποια έξτρα στοιχεία και αναμένεται να απαντήσει θετικά και εκείνη με τη σειρά της. Διορία έχουν οι Μαδριλένοι μέχρι τις 30/06 αλλά το σώμα της Euroleague τους ζήτησε να απαντήσουν πιο νωρίς για να καταρτιστεί έγκαιρα το καλεντάρι. Η Βιλερμπάν εκπροσωπήθηκε και εκείνη στη συνεδρίαση, αλλά δεν άνοιξε τα χαρτιά της, όσον αφορά τη δική της θέση.

Επί της ουσίας τα πράγματα δείχνουν να ξεκαθαρίζουν κυρίως για τη Φενέρμπαχτσε και τη Ρεάλ, αλλά δεν ισχύει το ίδιο και με τη γαλλική ομάδα, η οποία κρατάει κλειστά τα χαρτιά της και δεν φανερώνει τις προθέσεις της.

