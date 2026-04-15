Ποιες είναι οι 13 ομάδες που έχουν δικαίωμα ψήφου στη EuroLeague – Η μία που δεν αγωνίζεται καν στη Λίγκα

Στη Βαρκελώνη πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (14/4) η κρίσιμη συνεδρίαση της EuroLeague, όπου τέθηκαν επί τάπητος πολλά θέματα. Ποιες είναι όμως οι 13 ομάδες που έχουν δικαίωμα ψήφου και αποφασίζουν για το παρόν και το μέλλον της διοργάνωσης;

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της EuroLeague Basketball στη Βαρκελώνη συζητήθηκαν πολλά θέματα που αφορούν την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με το οικονομικό κομμάτι, το τριετές στρατηγικό πλάνο της λίγκας και την παρουσίαση του νέου συστήματος οικονομικής αναδιανομής στους συλλόγους.

Η συνάντηση αποτέλεσε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στη συνεχή εξέλιξη του οργανισμού, με έντονη έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την αγωνιστική ισορροπία και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. Παράλληλα, το Δ.Σ. της EuroLeague Basketball επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή του για διατήρηση ανοικτού και εποικοδομητικού διαλόγου με το NBA, με στόχο τη διερεύνηση στρατηγικών συνεργασιών που θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν περαιτέρω το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ποιες είναι όμως οι 13 ομάδες που έχουν δικαίωμα ψήφου και αποφασίζουν για το παρόν και το μέλλον της διοργάνωσης; Πρόκειται για τις 13 ομάδες με άδεια τύπου Α', οι οποίες διατηρούν το 65% των καθαρών τηλεοπτικών εσόδων στις αγορές τους. Σημειωτέον ότι το συμβόλαιο τύπου Α’ διασφαλίζει τη μακροχρόνια παρουσία των συλλόγων στη διοργάνωση.

Πρόκειται για τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την Αναντολού Εφές, τη Μπασκόνια, τη Μπαρτσελόνα, τη Φενέρμπαχτσε, τη Μακάμπι, την Αρμάνι Μιλάνο, τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Βιλερμπάν, τη Μπάγερν, τη Ζάλγκιρις, αλλά και την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Η «ομάδα του στρατού» αποκλείστηκε από τη EuroLeague, όπως και οι υπόλοιπες ρωσικές ομάδες από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στις 22 Μαρτίου 2022, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, και η άδειά της βρίσκεται σε αναστολή, όμως παραμένει μέτοχος της EuroLeague και συμμετέχει στη διαδικασία.