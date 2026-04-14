Βαλένθια: «Δένει» για τρία χρόνια τον Μπαντιό!

Ο Μπράνκου Μπαντιό θα συνεχίσει να είναι κάτοικος της Βαλένθιας για τα επόμενα τρία χρόνια, ανανεώνοντας τη συνεργασία του με τον ισπανικό σύλλογο.

Η Βαλένθια ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Μπράνκου Μπαντιό για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Σενεγαλέζος γκαρντ θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της ισπανικής ομάδας μέχρι το 2029, καθώς έχει ικανοποιήσει τον Πέδρο Μαρτίνεθ με τις εμφανίσεις που πραγματοποιεί.

Στη EuroLeague ο Μπαντιό έχει μ.ο 10.8 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ σε 33 αναμετρήσεις.

Η ανακοίνωση της Βαλένθια:

 
