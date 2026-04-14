Βαλένθια: «Δένει» για τρία χρόνια τον Μπαντιό!
Η Βαλένθια ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Μπράνκου Μπαντιό για τα επόμενα τρία χρόνια.
Ο Σενεγαλέζος γκαρντ θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της ισπανικής ομάδας μέχρι το 2029, καθώς έχει ικανοποιήσει τον Πέδρο Μαρτίνεθ με τις εμφανίσεις που πραγματοποιεί.
Στη EuroLeague ο Μπαντιό έχει μ.ο 10.8 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ σε 33 αναμετρήσεις.
Η ανακοίνωση της Βαλένθια:
— Valencia Basket Club (@valenciabasket) April 14, 2026
Cas 👉 @brancoupapi99 seguirá siendo nuestro “Papi” hasta 2029https://t.co/emQ1BP1i1w
Val 👉 Brancou Badio continuarà sent el nostre “Papi” fins a 2029https://t.co/BQVbIkkqCp
Eng 👉 Brancou Badio will remain our ‘Papi’ through 2029… pic.twitter.com/3HxNiUeoK7
