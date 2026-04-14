Μέσα σε κλίμα αμφισβήτησης, πίεση και πρωτοφανείς δυσκολίες, ο Δημήτρης Ιτούδης οδήγησε τη Χάποελ Τελ Αβίβ στα playoffs της Euroleague, επιβεβαιώνοντας τη νοοτροπία νικητή που τον χαρακτηρίζει.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ από την αρχή της χρονιάς συνάντησε πολλές αντιξοότητες, καθώς χρειάστηκε να αλλάξει έδρα τρεις φορές, φεύγοντας από το Ισραήλ λόγω του πολέμου και παίζοντας σε ουδέτερο έδαφος τους περισσότερους αγώνες της Euroleague. Το πιο σημαντικό ωστόσο ήταν πως ο προπονητής της ομάδας Δημήτρης Ιτούδης βρέθηκε στο επίκεντρο μιας διαρκούς αμφισβήτησης.

Με τους «ειδικούς» και μη έτοιμους να κριτικάρουν κάθε του επιλογή και με τα σενάρια αντικατάστασής του να κυκλοφορούν έντονα, ειδικά στο Ισραήλ, η πίεση ήταν ασφυκτική. Κι όμως, εκείνος δεν λύγισε.

Αντί να απαντήσει με λόγια, απάντησε όπως ξέρει καλύτερα από τον καθένα στη μακρά και επιτυχημένη διαδρομή του. Με δουλειά, επιμονή και πίστη στο πλάνο του. Κράτησε την ομάδα ενωμένη σε συνθήκες που θα μπορούσαν να τη διαλύσουν, διαχειρίστηκε την αβεβαιότητα και μετέτρεψε το... χάος σε κατεύθυνση. Έβαλε την ομάδα πάνω από τον εαυτό του, επιβεβαιώνοντας στην πράξη αυτό που έχει πει ο Αμερικανός συγγραφέας Σάιμον Σίνεκ «οι ηγέτες τρώνε τελευταίοι»!

Ο τίτλος του βιβλίου προέρχεται από την παρατήρηση του Σίνεκ στους Αμερικανούς Πεζοναύτες, όπου οι κατώτεροι έτρωγαν πρώτοι και οι ανώτεροι τελευταίοι, κάτι που έχει να κάνει με την ηγετική θυσία.

Η πραγματική ηγεσία δεν αφορά την εξουσία ή τα προνόμια, αλλά την προτεραιότητα στις ανάγκες της ομάδας. Οι ηγέτες που θυσιάζουν το δικό τους συμφέρον (χρόνο, άνεση, πόρους) για το καλό των άλλων, κερδίζουν την αφοσίωση, την εμπιστοσύνη και την υψηλή απόδοση. Κι αυτό είναι η ηθική ευθύνη...

Η Χάποελ Τελ Αβίβ όχι μόνο άντεξε, αλλά έφτασε στη μεγαλύτερη στιγμή της ιστορίας της, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στα playoffs της Euroleague, στην πρώτη της κιόλας χρονιά στη διοργάνωση.

Η ατάκα του μετά την εξασφάλιση της πρόκρισης στα playoffs της Euroleague «θέλω κι άλλους haters» όπου στη συνέχεια προχώρησε σε ανάλυση της φράσης λέγοντας πως «από το πρώτο ματς της σεζόν, μέχρι και τώρα που απομένει άλλο ένα για να ολοκληρωθεί η regular season η ομάδα δεν έχασε ποτέ την επαφή της με τα playoffs ή τις θέσεις των play-in. Και αυτό κάτι λέει. Ήμασταν στη διαδικασία του χτισίματος, είχαμε πολλούς haters, αλλά ξέρετε κάτι μας έδωσαν κίνητρο. Σε αυτό το γκρουπ ανθρώπων δίνει κίνητρο αυτό. Οπότε δώστε μας κι άλλους haters, μας αρέσει αυτό», δεν ήταν απλώς μια στιγμή εκτόνωσης. Ήταν η επιτομή της νοοτροπίας του. Ο Δημήτρης Ιτούδης τρέφεται από την αμφισβήτηση, μετατρέπει την κριτική σε κίνητρο και αποδεικνύει ξανά και ξανά ότι το μέταλλο του νικητή δεν το διαπραγματεύεται.

Σε μια σεζόν γεμάτη εμπόδια, ο ίδιος έδειξε ότι οι πραγματικοί ηγέτες δεν κρίνονται στις εύκολες στιγμές, αλλά στις δύσκολες. Και εκεί, ο Δημήτρης Ιτούδης όχι απλώς στάθηκε όρθιος κυριάρχησε...

