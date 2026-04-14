Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Τζάρεντ Μπάτλερ σε σέρβικο μέσο, αναφέρθηκε για το μέλλον και τις πιθανότητές του να μείνει στην Ευρώπη, ή να επιστρέψει στην Αμερική.

Μίλησε επίσης και για την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς και για ανανέωση του συμβολαίου του Ιζούντου με τους «ερυθρόλευκους».

Αναλυτικά όσα είπε ο Τζάρεντ Μπάτλερ:

«Επιστρέφω σε φόρμα. Νιώθω σαν να είμαι ξανά από την αρχή, και αυτό είναι πάντα καλό. Η σεζόν είναι μεγάλη και είναι φυσιολογικό να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, αλλά είναι ωραίο όταν βρίσκεις τη σωστή φόρμα στο τέλος της»

Γι το πόσο δύσκολο ήταν να κρατήσει την εστίαση και το κίνητρο σε περιόδους που τα πράγματα δεν πήγαιναν σωστά;

«Νομίζω ότι το κλειδί είναι να είσαι επίμονος. Είναι σημαντικό να μην επιβαρύνεις τον εαυτό σου πάρα πολύ και να μην σκέφτεσαι αρνητικά, αλλά να πιστεύεις ότι θα βγεις από αυτό. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι του μπάσκετ. Πολλοί παίκτες περνούν από τέτοιες φάσεις, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την εμπειρία».

Τι σήμαινε για εσάς η υποστήριξη των συμπαικτών και του προπονητή σας, δεδομένου ότι ο προπονητής συχνά επεσήμανε ότι πίστευε ότι θα επέστρεφες στον ρυθμό;

«Αυτό σημαίνει πολλά, πραγματικά. Ως παίκτης, χρειάζεσαι κάποιον να πιστέψει σε σένα. Δεν αρκεί μόνο να πιστεύεις στον εαυτό σου, είναι σημαντικό να έχεις αυτή την υποστήριξη από την πλευρά. Όταν το ακούς αυτό από τους οπαδούς, τους συμπαίκτες, τους προπονητές, δίνει επιπλέον ασφάλεια. Πραγματικά σημαίνει πολλά».

Έπαιξες ένα σπουδαίο παιχνίδι με τη Βιλερμπάν, ίσως το καλύτερο αυτή τη σεζόν. Είναι η κρίση πίσω σας τώρα;

«Ναι, είναι πίσω μας. Έχουμε ακόμα το παιχνίδι μπροστά μας και θέλω να συνεχίσω να βελτιώνομαι. Δεν θα το έλεγα κρίση, θα προτιμούσα να πω ότι ήταν κόπωση, τόσο σωματικά όσο και συναισθηματικά, που συσσωρεύεται καθ" όλη τη διάρκεια της σεζόν».

Το επόμενο παιχνίδι είναι εναντίον ίσως του πιο σκληρού αντιπάλου, της Ρεάλ Μαδρίτης. Ίσως το πιο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν;

«Ναι. Ξέρουμε ότι είναι εξαιρετικά δυνατοί μόνοι τους και έχουν χάσει μόνο ένα παιχνίδι στη EuroLeague. Αγαπάμε όμως τις προκλήσεις. Παίξαμε εναντίον ομάδων που ήταν σε εξαιρετική κατάσταση, όπως η Φενέρμπαχτσε, και τέτοια παιχνίδια είναι καλά για εμάς. Αυτό είναι ένα καλό τεστ για εμάς».

Πώς αξιολογείτε τη σεζόν μέχρι στιγμής, όταν πρόκειται για τα αποτελέσματα στο πρώτο μέρος των συμπληγάδων της EuroLeague:

«Υπήρχαν υψηλές προσδοκίες, αλλά είχαμε και μια περίοδο προσαρμογής, με πολλούς νέους παίκτες και τραυματισμούς. Παρ 'όλα αυτά, έχουμε φέρει τον εαυτό μας σε μια καλή θέση, σε μια κατάσταση όπου αποφασίζουμε το δικό μας πεπρωμένο. Κατά κάποιο τρόπο, εξακολουθούμε να κρατάμε τα πράγματα στα χέρια μας όταν πρόκειται για το τέλος της σεζόν».

Ο Εμπούκα Ιζούντου επέκτεινε το συμβόλαιό του. Στην ανάρτηση του Ερυθρού Αστέρα, άφησες ένα σχόλιο ότι δεν θα ήθελες να μείνεις χωρίς αυτόν στην ομάδα. Υπάρχει κάποιο μήνυμα για την κατάστασή σας;

«Ο Ιζούντου είναι ένας σπουδαίος παίκτης και αξίζει όλα όσα του συμβαίνουν. Είμαι χαρούμενος γι' αυτόν. Όσον αφορά εμένα, δεν ξέρω ακόμα. Νομίζω ότι είναι θετικά σήματα. Νιώθω ότι οι άνθρωποι στο κλαμπ με θέλουν εδώ. Ένιωσα πραγματικά καλά από την πρώτη μέρα, ήμουν αποδεκτός με ανοιχτές αγκάλες. Απόλαυσα κάθε στιγμή, καλή και κακή. Όλα αυτά είναι μέρος της εμπειρίας».

Υπάρχουν επίσης πληροφορίες ότι σας ακολουθούν οι γενικοί διευθυντές και οι ανιχνευτές του NBA...

«Αλήθεια; Δεν το ήξερα αυτό. Δεν ξέρω τι να πω γι’ αυτό».

Σκέφτεστε να επιστρέψετε στις Ηνωμένες Πολιτείες ή να μείνετε στην Ευρώπη;

«Όταν έρθει το καλοκαίρι, θα εξετάσω όλες τις επιλογές. Θα δω τι θα γίνει και θα πάρω μια απόφαση εκείνη τη στιγμή».